Одним из обезглавленных в Москве мужчин оказался алтайский врач

Злоумышленника уже поймали

13 сентября 2023, 13:24, ИА Амител

Фото: cito-priorov.ru

В Москве 12 сентября на улице Фестивальной были обезглавлены двое мужчин. Одним из них оказался 56-летний врач-травматолог Доржо Аюшеев, пишет "АиФ".

По данным издания, в молодости Аюшеев учился в алтайском мединституте. После первого курса он взял академ и ушел в армию, а когда вернулся – восстановился в вузе и получил диплом.

"Он был отличным специалистом, и его пригласили на работу в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве", – сказано в публикации.

Известно, что доктор специализировался на операциях по эндопротезированию крупных суставов. Также, по данным СМИ, недавно он вернулся из зоны СВО, где оперировал раненых солдат.

Напомним, 12 сентября в Москве нашли два трупа мужчин с отрезанными головами. Первый случай зафиксировали в парке на севере столицы. Тело неизвестного мужчины азиатской внешности в возрасте от 25 до 30 лет обнаружили у дерева, а в нескольких метрах лежала его голова. Второе тело с отчлененной головой нашли в квартире на улице Фестивальной.

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в Зеленограде. По данным столичного главка МВД, им оказался мужчина 2000 года рождения.