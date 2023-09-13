Одним из обезглавленных в Москве мужчин оказался алтайский врач
Злоумышленника уже поймали
13 сентября 2023, 13:24, ИА Амител
В Москве 12 сентября на улице Фестивальной были обезглавлены двое мужчин. Одним из них оказался 56-летний врач-травматолог Доржо Аюшеев, пишет "АиФ".
По данным издания, в молодости Аюшеев учился в алтайском мединституте. После первого курса он взял академ и ушел в армию, а когда вернулся – восстановился в вузе и получил диплом.
"Он был отличным специалистом, и его пригласили на работу в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве", – сказано в публикации.
Известно, что доктор специализировался на операциях по эндопротезированию крупных суставов. Также, по данным СМИ, недавно он вернулся из зоны СВО, где оперировал раненых солдат.
Напомним, 12 сентября в Москве нашли два трупа мужчин с отрезанными головами. Первый случай зафиксировали в парке на севере столицы. Тело неизвестного мужчины азиатской внешности в возрасте от 25 до 30 лет обнаружили у дерева, а в нескольких метрах лежала его голова. Второе тело с отчлененной головой нашли в квартире на улице Фестивальной.
Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в Зеленограде. По данным столичного главка МВД, им оказался мужчина 2000 года рождения.
13:27:12 13-09-2023
вернулся из зоны СВО --- и погиб
13:28:47 13-09-2023
им оказался мужчина 2000 года рождения --- головорез
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