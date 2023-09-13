НОВОСТИПроисшествия

Одним из обезглавленных в Москве мужчин оказался алтайский врач

Злоумышленника уже поймали

13 сентября 2023, 13:24, ИА Амител

Фото: cito-priorov.ru
Фото: cito-priorov.ru

В Москве 12 сентября на улице Фестивальной были обезглавлены двое мужчин. Одним из них оказался 56-летний врач-травматолог Доржо Аюшеев, пишет "АиФ".

По данным издания, в молодости Аюшеев учился в алтайском мединституте. После первого курса он взял академ и ушел в армию, а когда вернулся – восстановился в вузе и получил диплом.

"Он был отличным специалистом, и его пригласили на работу в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве", – сказано в публикации.

Известно, что доктор специализировался на операциях по эндопротезированию крупных суставов. Также, по данным СМИ, недавно он вернулся из зоны СВО, где оперировал раненых солдат.   

Напомним, 12 сентября в Москве нашли два трупа мужчин с отрезанными головами. Первый случай зафиксировали в парке на севере столицы. Тело неизвестного мужчины азиатской внешности в возрасте от 25 до 30 лет обнаружили у дерева, а в нескольких метрах лежала его голова. Второе тело с отчлененной головой нашли в квартире на улице Фестивальной.

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в Зеленограде. По данным столичного главка МВД, им оказался мужчина 2000 года рождения.

Убийство Москва Происшествия

Комментарии 7

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Гость

13:27:12 13-09-2023

вернулся из зоны СВО --- и погиб

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Гость

13:28:47 13-09-2023

им оказался мужчина 2000 года рождения --- головорез

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Гость

13:34:25 13-09-2023

В Телеге совсем уж нелицеприятные подробности пишут по этому инциденту

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Гость

13:48:49 13-09-2023

Подозреваемый 2000 года рождения. Ничего за свою жизнь не сделал, кроме убийства приносившего пользу обществу врача. Теперь на пожизненное. Зачем родился?

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Гость

13:58:14 13-09-2023

Гость (13:48:49 13-09-2023) Подозреваемый 2000 года рождения. Ничего за свою жизнь не сд... Иностранный специалист отправится на Родину отбывать наказание.

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Гость

13:49:39 13-09-2023

В сети гуляет фото...озорника))

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Гость

13:55:50 13-09-2023

Обычные дела! Здесь не на что смотреть, расходитесь!

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