На Алтае мужчина уклонился от выстрела в голову

Стрелку дали девять лет колонии строгого режима

17 июня 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае присяжные признали виновным 37-летнего жителя Шипуновского района в покушении на убийство и незаконном хранении пороха, сообщили в региональном Следкоме.

По данным следствия и суда, мужчина долгое время проживал с женщиной, злоупотребляя спиртным и избивая возлюбленную. Из-за этого в один момент сожительница ушла и через какое-то время стала проживать с другим ухажером.

Злоумышленник с этим не смирился и начал преследовать пару, высказывая угрозы убийством. А в июне 2022 года и вовсе пришел к ним домой, направил огнестрельное оружие в голову соперника и выстрелил. Однако тот успел увернуться, а затем выхватил ружье и вызвал полицию.

"В ходе обыска на территории домовладения злоумышленника было обнаружено промышленно изготовленное взрывчатое вещество метательного действия – бездымный порох массой 144 грамма", – рассказали в ведомстве.

Свою вину сельчанин не признал и настаивал, чтобы дело рассмотрели судом присяжных заседателей. Однако на его сторону в итоге они не встали. На основании вердикта суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима.