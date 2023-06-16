На Алтае ревнивый сельчанин до смерти избил родственника

Потерпевший скончался в больнице

16 июня 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае перед судом предстал 35-летний житель Поспелихинского района, который до смерти избил человека, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент случился в марте в одном из сел муниципалитета. Обвиняемый попросил родственника помочь по хозяйству и пожить у него несколько дней.

"Вечером мужчины решили выпить спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин дома приревновал родственника к супруге и в ходе драки нанес ему несколько ударов по голове. На следующий день потерпевший от полученных травм скончался", – рассказали в ведомстве.

В отношении сельчанина завели дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Во время предварительного следствия он признал вину и раскаялся. Дело передали в суд.