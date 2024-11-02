На Алтае мужчина украл 240 кг алюминия и попался полиции
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело
02 ноября 2024, 15:30, ИА Амител
Житель Солтонского района Алтайского края обокрал сельскохозяйственное предприятие, сообщили в МВД региона.
55-летний сельчанин ночью похитил две алюминиевые емкости общим весом около 240 кг, его задержали по горячим следам.
"Несколько лет назад мужчина подрабатывал на предприятии сварщиком и знал об отсутствии ворот. Он без труда пробрался на участок, срезал крепления и вывез бочки в кузове автомобиля. Уже дома он распилил их для последующей сдачи в пункт приема металла. Но правоохранители не дали осуществить задуманное", – рассказали в ведомстве.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело о краже. Он признался в содеянном. Отмечается, что ранее он уже был судим.
17:05:49 02-11-2024
помню с алтайкокса вагонами воровали в 1993 году все, и ничо
17:33:34 02-11-2024
Варвар- пилить емкость на металл это шыбздец.
Я хочу купить - а нетути. Ни алюминия. Не говоря о нерже.
Варвары и дикари.
20:54:33 02-11-2024
Зато Дерипаску не видят в упор:
"Законный" хапуга, какой же он "вор"?
21:13:49 02-11-2024
Гость (20:54:33 02-11-2024) Зато Дерипаску не видят в упор:"Законный" хапуга, какой ...
Пока Чубайс долю наверх отстегивал, его тоже никто не "видел"