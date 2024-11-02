На Алтае мужчина украл 240 кг алюминия и попался полиции

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело

02 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Полиция / Фото: unsplash.com / Go to Scott Rodgerson's profile Scott Rodgerson

Житель Солтонского района Алтайского края обокрал сельскохозяйственное предприятие, сообщили в МВД региона.

55-летний сельчанин ночью похитил две алюминиевые емкости общим весом около 240 кг, его задержали по горячим следам.

"Несколько лет назад мужчина подрабатывал на предприятии сварщиком и знал об отсутствии ворот. Он без труда пробрался на участок, срезал крепления и вывез бочки в кузове автомобиля. Уже дома он распилил их для последующей сдачи в пункт приема металла. Но правоохранители не дали осуществить задуманное", – рассказали в ведомстве.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело о краже. Он признался в содеянном. Отмечается, что ранее он уже был судим.