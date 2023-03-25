На Алтае мужчина украл банку с барсучьим жиром и попал под уголовку

Ущерб от действий злоумышленника, по оценке заявителя, составил больше 2 тысяч рублей

25 марта 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Целинном районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу из дома, сообщили в региональном управлении МВД.

К стражам порядка обратился 51-летний житель села Верх-Неня и рассказал, что кто-то похитил у него пол-литровую банку барсучьего жира стоимостью более 2 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен 60-летний односельчанин.

"Ранее мужчины совместно распивали спиртные напитки. Подозреваемый, придя в гости к товарищу, обнаружил его отсутствие. Входная дверь на запорное устройство закрыта не была. Тогда, зайдя в дом, у него созрел план хищения банки с барсучьим жиром. Похищенный товар он продал местному жителю за 500 рублей. Вырученные деньги потратил на собственные нужды", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Также подозреваемому предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.