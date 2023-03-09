Жительница алтайского села украла кашу, замороженные ягоды и набор для ухи у знакомой

Возбуждено уголовное дело

09 марта 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Мамонтовском районе Алтайского края женщину подозревают в краже денег и еды, сообщили в региональном главке МВД.

В полицию обратилась 63-летняя местная жительница, которая рассказала, что пока находилась в гостях, неизвестные проникли в её дом и украли три пачки каши, набор замороженных ягод, набор для ухи и 1650 рублей. Ущерб, со слов потерпевшей, составил почти 3 тысячи рублей.

По подозрению в краже задержали неоднократно судимую безработную 42-летнюю односельчанку. Женщина дала признательные показания, сумму похищенного пообещала вернуть.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище.