На Алтае мужчина устроил пожар, потому что ему не разрешили вести автомобиль
Несостоявшийся водитель был пьян
14 ноября 2024, 11:50, ИА Амител
Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com
В Республике Алтай мужчина устроил пожар из-за того, что мать запретила ему садиться за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
36-летний житель Кош-Агачского района захотел съездить за алкоголем в магазин. Однако 66-летняя мать мужчины запретила ему садиться за руль, потому что он уже был пьян. Сельчанин потребовал ключи от автомобиля и разозлился, услышав отказ.
Затем он вышел во двор и там поджег рулоны с сеном. Мать вызвала полицию и МЧС.
Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества.
12:04:45 14-11-2024
Ну мать одну малость вероятную уголовку на другую спровоцировала.
13:06:31 14-11-2024
Гость (12:04:45 14-11-2024) Ну мать одну малость вероятную уголовку на другую спровоциро... он мог людей машиной раздавить, детей...
12:19:13 14-11-2024
надо было отвлечь и лопатой успокоить -есть люди только такое и понимающие