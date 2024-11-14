На Алтае мужчина устроил пожар, потому что ему не разрешили вести автомобиль

Несостоявшийся водитель был пьян

14 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

В Республике Алтай мужчина устроил пожар из-за того, что мать запретила ему садиться за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

36-летний житель Кош-Агачского района захотел съездить за алкоголем в магазин. Однако 66-летняя мать мужчины запретила ему садиться за руль, потому что он уже был пьян. Сельчанин потребовал ключи от автомобиля и разозлился, услышав отказ.

Затем он вышел во двор и там поджег рулоны с сеном. Мать вызвала полицию и МЧС.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества.