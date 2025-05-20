На Алтае мужчина залез в дом, выкинул одежду из шкафа и спрятался в нем от росгвардейцев
Шесть лет назад сельчанин уже проникал в этот дом с целью кражи
20 мая 2025, 13:16, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранители задержали ранее судимого мужчину за попытку кражи, сообщает региональное управление Росгвардии.
Ночью поступил сигнал тревоги из частного дома в одном из сел Усть-Калманского района. Росгвардейцы увидели поврежденный дверной замок и открытую дверь.
"В комнатах были разбросаны вещи, перевернуты предметы мебели. При осмотре помещения в шкафу для одежды был обнаружен и задержан мужчина", – рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, мужчина шесть лет назад уже проникал в этот дом с целью кражи. Освободившись в начале мая этого года, он не предполагал, что в доме установлена сигнализация, и решил еще раз его обокрасть.
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