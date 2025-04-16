На Алтае должник пытался за шкафом спрятаться от судебного пристава

За это мужчину оштрафовали

16 апреля 2025, 11:26, ИА Амител

Мужчина прячется в шкафу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае житель пытался скрыться от судебного пристава, который пришел к нему домой, чтобы принудительно доставить в отдел, сообщает региональная ФССП.

"Дверь открыла сожительница мужчины, утверждая, что его нет дома. Однако внимательный сотрудник заметил, что гражданин на самом деле неловко прятался за шкафом", – рассказали в ведомстве.

В итоге в отношении мужчины и его сожительницы составили протоколы за "воспрепятствование законной деятельности должностного лица". Мировой суд назначил каждому наказание в виде штрафа – по 1000 рублей.

Ранее в Алтайском крае сосед и судебные приставы заставили женщину расстаться с пугающим тополем.