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На Алтае должник пытался за шкафом спрятаться от судебного пристава

За это мужчину оштрафовали

16 апреля 2025, 11:26, ИА Амител

Мужчина прячется в шкафу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Мужчина прячется в шкафу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае житель пытался скрыться от судебного пристава, который пришел к нему домой, чтобы принудительно доставить в отдел, сообщает региональная ФССП.

"Дверь открыла сожительница мужчины, утверждая, что его нет дома. Однако внимательный сотрудник заметил, что гражданин на самом деле неловко прятался за шкафом", – рассказали в ведомстве.

В итоге в отношении мужчины и его сожительницы составили протоколы за "воспрепятствование законной деятельности должностного лица". Мировой суд назначил каждому наказание в виде штрафа – по 1000 рублей.

Ранее в Алтайском крае сосед и судебные приставы заставили женщину расстаться с пугающим тополем.

Алтайский край забавные истории ФССП

Комментарии 4

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Гость

11:34:22 16-04-2025

неловко прятался за шкафом --- надо было под кроватью

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....

11:38:16 16-04-2025

Неприкосновенность жилища...

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ДМВ

11:53:57 16-04-2025

Спрятался бы за шкафом в собственном кабинете на третьем этаже коттеджа- не нашли бы.

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Митя

13:02:18 16-04-2025

конченые приставы шли бы на завод работать вас итак уже ненавидят..

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