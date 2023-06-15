На Алтае мужчина зарезал собутыльника и безуспешно сымитировал свою невиновность

В тюрьме злоумышленник проведет более девяти лет

15 июня 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителя Целинного района Алтайского края признали виновным в убийстве знакомого и угрозе убийством его сожительницы, сообщили в региональном Следкоме.

Установили, что вечером 28 октября 2022 года домой к злоумышленнику приехала его знакомая с сожителем. "В ходе распития спиртного между мужчинами завязался конфликт, из-за того что хозяин приревновал гостя к своей супруге. Взяв нож, он причинил мужчине несколько ранений в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

После содеянного сельчанин под угрозой убийства заставлял сожительницу погибшего взять вину на себя. Затем он ударил женщину по голове и, убедившись, что она находится без сознания, положил ей в руку нож, попытавшись сымитировать причастность к убийству.

Однако обмануть правоохранителей 35-летнему преступнику не удалось. Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам и одному месяцу колонии строгого режима.