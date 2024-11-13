На Алтае мужчину осудили за стрельбу по котам, присвоение денег и попытку кражи дров
Жителя края отправили в колонию строгого режима
13 ноября 2024, 11:40, ИА Амител
Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey
В Алтайском крае жителя осудили за жестокое обращение с животными, присвоение чужого имущества и покушение на хищение, сообщает региональная прокуратура.
"В марте 2024 года мужчина из пневматики произвел выстрелы по двум котам, один из которых скончался. Второго удалось спасти, в его черепе было обнаружено семь пулек. В дальнейшем у него появились новые заботливые хозяева", – рассказали в ведомстве.
Также мужчину осудили за покушение на хищение дров и присвоение денег местных жителей. Суд назначил ему три с половиной года колонии строгого режима.
11:43:55 13-11-2024
в колонию строгого режима --- какой активный и стрелять умеет, может надо, чтобы вину искупал и пользу приносил
11:49:40 13-11-2024
Председатель колхоза?
11:54:23 13-11-2024
там проверять на шизофрению надо - семь раз в голову животного выстрелить! маньяк похоже формируется развивается
11:58:56 13-11-2024
На кол за котов
12:07:32 13-11-2024
Покушение на хищение дров.. Во как.. На святыни позариться хотел...
12:12:06 13-11-2024
По закону нельзя публиковать ФИО до вынесения приговора. Приговор вынесен, почему бы редакцыйи не публиковать ФИО героя?
12:12:13 13-11-2024
фигассе какой разносторонний нарушитель
12:13:35 13-11-2024
а не этот ли гражданин джона Кеннеди пришил?
13:11:53 13-11-2024
Коменты почитать, так хоть всех в Камеди отправляй.
14:58:38 13-11-2024
Не хотел бы я спать в присутствии кота, у которого "семь пулек в голове"...