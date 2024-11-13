На Алтае мужчину осудили за стрельбу по котам, присвоение денег и попытку кражи дров

Жителя края отправили в колонию строгого режима

13 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

В Алтайском крае жителя осудили за жестокое обращение с животными, присвоение чужого имущества и покушение на хищение, сообщает региональная прокуратура.

"В марте 2024 года мужчина из пневматики произвел выстрелы по двум котам, один из которых скончался. Второго удалось спасти, в его черепе было обнаружено семь пулек. В дальнейшем у него появились новые заботливые хозяева", – рассказали в ведомстве.

Также мужчину осудили за покушение на хищение дров и присвоение денег местных жителей. Суд назначил ему три с половиной года колонии строгого режима.