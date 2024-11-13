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На Алтае мужчину осудили за стрельбу по котам, присвоение денег и попытку кражи дров

Жителя края отправили в колонию строгого режима

13 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey
Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

В Алтайском крае жителя осудили за жестокое обращение с животными, присвоение чужого имущества и покушение на хищение, сообщает региональная прокуратура.

"В марте 2024 года мужчина из пневматики произвел выстрелы по двум котам, один из которых скончался. Второго удалось спасти, в его черепе было обнаружено семь пулек. В дальнейшем у него появились новые заботливые хозяева", – рассказали в ведомстве.

Также мужчину осудили за покушение на хищение дров и присвоение денег местных жителей. Суд назначил ему три с половиной года колонии строгого режима.

Алтайский край суд Жестокость к животным

Комментарии 10

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Гость

11:43:55 13-11-2024

в колонию строгого режима --- какой активный и стрелять умеет, может надо, чтобы вину искупал и пользу приносил

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Гость

11:49:40 13-11-2024

Председатель колхоза?

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Гость

11:54:23 13-11-2024

там проверять на шизофрению надо - семь раз в голову животного выстрелить! маньяк похоже формируется развивается

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Гость

11:58:56 13-11-2024

На кол за котов

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Грыша

12:07:32 13-11-2024

Покушение на хищение дров.. Во как.. На святыни позариться хотел...

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Гость

12:12:06 13-11-2024

По закону нельзя публиковать ФИО до вынесения приговора. Приговор вынесен, почему бы редакцыйи не публиковать ФИО героя?

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Гость

12:12:13 13-11-2024

фигассе какой разносторонний нарушитель

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Казак

12:13:35 13-11-2024

а не этот ли гражданин джона Кеннеди пришил?

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Гость

13:11:53 13-11-2024

Коменты почитать, так хоть всех в Камеди отправляй.

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Гость

14:58:38 13-11-2024

Не хотел бы я спать в присутствии кота, у которого "семь пулек в голове"...

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