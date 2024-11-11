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Живодеры скинули котят с восьмого этажа в Барнауле

У хвостатых серьезные травмы

11 ноября 2024, 17:20, ИА Амител

Пострадавший котенок / Кадр из видео / "В курсе 22"
Пострадавший котенок / Кадр из видео / "В курсе 22"

Неизвестные выкинули котят с восьмого этажа дома на улице Чеглецова в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Все произошло на глазах у студенток. Один котенок упал на асфальт, второй – в сугроб. Девушки подобрали животных, отнесли их в тепло и обратились в приют "Бусинка". 

"Волонтеры увезли малышей в ветклинику. У серого оказалась сломана лапа, у черного – нос, разорвана диафрагма. У обоих ушибы внутренних органов", – сказано в сообщении.

Сейчас котята в тяжелом состоянии, ветеринары не дают прогнозов по их выздоровлению. 

Барнаул питомцы Жестокость к животным

Комментарии 8

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Гость

17:53:51 11-11-2024

СВОЛОЧИ

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Гость

18:00:03 11-11-2024

Твари!!!

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Гость

19:26:39 11-11-2024

Уроды.чтоб у них руки отвалились.

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Гость

22:01:50 11-11-2024

Каждому по делам его. И по другому не бывает в этой жизни. Дело времени.

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Гость

06:48:53 12-11-2024

Гость (22:01:50 11-11-2024) Каждому по делам его. И по другому не бывает в этой жизни. Дело времени. ... Если так, за что тогда котятам "прилетело"?

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Гость

09:30:52 12-11-2024

Ребенок вчера прочитал в новостях приюта... Плакала весь вечер... и задавала вопрос мне... Как человек способен на такое???

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Гость

10:25:37 12-11-2024

Гость (09:30:52 12-11-2024) Ребенок вчера прочитал в новостях приюта... Плакала весь веч... У вас ребёнок новости безнадзорно читает? А порнографию он не смотрит? Лишать родительских прав за такие потрясения.

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Гость

11:20:27 12-11-2024

У вас ребёнок новости безнадзорно читает? А порнографию он не смотрит? Лишать родительских прав за такие потрясения.==== Дядя или тетя? В своем уме? Ересь не неси... Ребенок подписан на новости "Бусинки" и на протяжении долгого времени помогаем приюту (кормом правда только). Школа у ребенка ежегодно участвует в акции помощи...

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