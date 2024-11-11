Живодеры скинули котят с восьмого этажа в Барнауле

У хвостатых серьезные травмы

11 ноября 2024, 17:20, ИА Амител

Пострадавший котенок / Кадр из видео / "В курсе 22"

Неизвестные выкинули котят с восьмого этажа дома на улице Чеглецова в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".



Все произошло на глазах у студенток. Один котенок упал на асфальт, второй – в сугроб. Девушки подобрали животных, отнесли их в тепло и обратились в приют "Бусинка".

"Волонтеры увезли малышей в ветклинику. У серого оказалась сломана лапа, у черного – нос, разорвана диафрагма. У обоих ушибы внутренних органов", – сказано в сообщении.

Сейчас котята в тяжелом состоянии, ветеринары не дают прогнозов по их выздоровлению.