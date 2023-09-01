На Алтае мужчину осудят за похищение ребенка
Он сначала предложил мальчику пойти на берег Катуни, а затем ухать в другое село
01 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: пресс-служба СК по Республике Алтай
Житель Чемальского района предстанет перед судом по обвинению в похищении ребенка. Об этом рассказали в республиканском СК.
Мужчина подошел к девятилетнему мальчику и предложил вместе поискать на берегу Катуни потерянные деньги и телефон. Поиски закончились неудачей, тогда похититель предложил ребенку уехать в другое село и познакомиться с девятилетней девочкой.
На попутках из Дубровки они уехали в Куташ. Родители парня заметили пропажу, начались поиски, а через сутки его нашли в лесу.
Свою вину в похищении мужчина не признал.
Комментарии 0