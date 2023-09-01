На Алтае мужчину осудят за похищение ребенка

Он сначала предложил мальчику пойти на берег Катуни, а затем ухать в другое село

01 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба СК по Республике Алтай

Житель Чемальского района предстанет перед судом по обвинению в похищении ребенка. Об этом рассказали в республиканском СК.

Мужчина подошел к девятилетнему мальчику и предложил вместе поискать на берегу Катуни потерянные деньги и телефон. Поиски закончились неудачей, тогда похититель предложил ребенку уехать в другое село и познакомиться с девятилетней девочкой.

На попутках из Дубровки они уехали в Куташ. Родители парня заметили пропажу, начались поиски, а через сутки его нашли в лесу.

Свою вину в похищении мужчина не признал.