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Жителя Камня-на-Оби арестовали за "минирование" подъезда

Поводом для совершения пранка стало состояние опьянения

01 сентября 2023, 08:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Камне-на-Оби местного жителя задержали за ложное сообщение о минировании. Об этом рассказал портал "Каменские новости".

Инцидент произошел 30 августа в доме по улице Красноармейская, 78. Один из местных заявил, что в подъезде взрывчатка, а молодой человек его не впускает. Также он сказал, что видел как внутрь входят люди в масках.

Полицейские прибыли на место и задержали пранкера. Оказалось, что он был пьян.

Мужчине грозит статья за ложное сообщение.

Камень-на-Оби полиция

Комментарии 2

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Гость

10:19:42 01-09-2023

Новые регионы утверждены Конституцией РФ

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Гость

10:55:13 01-09-2023

сообщение о минировании --- он хочет минировать. Можно сложить два и два и понять, где он может быть полезен

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