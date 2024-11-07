На Алтае на два часа перекроют мост

Ограничение введут 14 ноября перед селом Усть-Сема

07 ноября 2024, 11:28, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Чемальском районе Республики Алтай на два часа перекроют мост через Катунь перед селом Усть-Сема, сообщает телеграм-канал "Новости Алтая" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Алтай".

Ограничение введут 14 ноября с 11:30 до 13:30. В это время машины будут ездить через старый мост в селе Усть-Сема.

Мера связана с проведением тренировки по обеспечению безопасного и беспрепятственного движения автотранспорта в зимних условиях.