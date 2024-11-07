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На Алтае на два часа перекроют мост

Ограничение введут 14 ноября перед селом Усть-Сема

07 ноября 2024, 11:28, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Чемальском районе Республики Алтай на два часа перекроют мост через Катунь перед селом Усть-Сема, сообщает телеграм-канал "Новости Алтая" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Алтай".

Ограничение введут 14 ноября с 11:30 до 13:30. В это время машины будут ездить через старый мост в селе Усть-Сема.

Мера связана с проведением тренировки по обеспечению безопасного и беспрепятственного движения автотранспорта в зимних условиях.

Транспорт Республика Алтай дорожное движение

Комментарии 5

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Кхм...

13:25:26 07-11-2024

Однако...
"Мера связана с проведением тренировки по обеспечению безопасного и беспрепятственного движения автотранспорта в зимних условиях".

И поэтому нужно застопорить, к чёртовой бабушке, всё движение.
😁

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Александр

14:06:56 07-11-2024

95% что кто то по нему поедет, и этот кто то не хочет чтобы его видели и узнали )

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Гость

15:23:32 07-11-2024

Александр (14:06:56 07-11-2024) 95% что кто то по нему поедет, и этот кто то не хочет чтобы ... Редкий бред. Ну проедет "кто-то" по закрытому мосту. Дальше то куда? Трассу не закрывают, болезный.

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Гость

08:34:20 15-11-2024

14-е было вчера.

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Гость

08:37:25 15-11-2024

Гость (08:34:20 15-11-2024) 14-е было вчера.... Да вы сама внимательность. Вот только пример с вас брать никому не надо. Новость от 7-го.

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