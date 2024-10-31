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Власти Барнаула рассказали, когда перекроют площадь Сахарова для снежного городка

Движение в центре краевой столицы ограничат 9 декабря

31 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Елка на площади Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула определила сроки перекрытия центральных улиц для строительства снежного городка. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии.

Дорога от проспекта Социалистического, а также от улицы Молодежной до улицы Мерзликина будет закрыта с 9 декабря 2024-го по 19 января 2025 года.

В мэрии также отметили, что с началом строительных работ на площади Сахарова необходимо довести до горожан схему движения по Социалистическому проспекту и прилегающим улицам.

"Площадь является точкой притяжения для барнаульцев в праздничные дни, информация об организации здесь безопасного передвижения пешеходов и транспорта должна быть доведена до горожан", – подчеркнул глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Барнаул Новый год дорожное движение

Комментарии 7

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Гость

15:21:36 31-10-2024

Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой смысл вообще? Там стройка сейчас началась, грузовики и техника будут иметь проезд. Ну нафига эта обрезанная Елка там нужна?

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Гость

15:35:09 31-10-2024

Гость (15:21:36 31-10-2024) Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой ...
Как всегда находятся недовольные

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Гость

15:49:05 31-10-2024

Гость (15:21:36 31-10-2024) Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой ... Читаете внимательно? Социалистический перекрыт будет. Какой проезд?

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Гость

19:32:27 31-10-2024

Гость (15:49:05 31-10-2024) Читаете внимательно? Социалистический перекрыт будет. Какой ... Типа стройку остановят? А кто это застройщику компенсирует? Город?

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Гость

16:24:51 31-10-2024

Гость (15:21:36 31-10-2024) Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой ... По факту, не нужна там именно стройка, но вам, понаехавшим, этого не объяснить.

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Гость

16:45:32 31-10-2024

Гость (15:21:36 31-10-2024) Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой ...
Грузовики где-нибудь дворами пусть поездят. Зачем они нужны на площади вообще?

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Гость

20:21:03 31-10-2024

Гость (16:45:32 31-10-2024) Грузовики где-нибудь дворами пусть поездят. Зачем они ну... Пусть по твоему двору поездят

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