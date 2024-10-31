Власти Барнаула рассказали, когда перекроют площадь Сахарова для снежного городка
Движение в центре краевой столицы ограничат 9 декабря
31 октября 2024, 15:15, ИА Амител
Администрация Барнаула определила сроки перекрытия центральных улиц для строительства снежного городка. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии.
Дорога от проспекта Социалистического, а также от улицы Молодежной до улицы Мерзликина будет закрыта с 9 декабря 2024-го по 19 января 2025 года.
В мэрии также отметили, что с началом строительных работ на площади Сахарова необходимо довести до горожан схему движения по Социалистическому проспекту и прилегающим улицам.
"Площадь является точкой притяжения для барнаульцев в праздничные дни, информация об организации здесь безопасного передвижения пешеходов и транспорта должна быть доведена до горожан", – подчеркнул глава краевой столицы Вячеслав Франк.
15:21:36 31-10-2024
Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой смысл вообще? Там стройка сейчас началась, грузовики и техника будут иметь проезд. Ну нафига эта обрезанная Елка там нужна?
15:35:09 31-10-2024
Гость (15:21:36 31-10-2024) Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой ...
Как всегда находятся недовольные
15:49:05 31-10-2024
Гость (15:21:36 31-10-2024) Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой ... Читаете внимательно? Социалистический перекрыт будет. Какой проезд?
19:32:27 31-10-2024
Гость (15:49:05 31-10-2024) Читаете внимательно? Социалистический перекрыт будет. Какой ... Типа стройку остановят? А кто это застройщику компенсирует? Город?
16:24:51 31-10-2024
Гость (15:21:36 31-10-2024) Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой ... По факту, не нужна там именно стройка, но вам, понаехавшим, этого не объяснить.
16:45:32 31-10-2024
Гость (15:21:36 31-10-2024) Зачем? Нет, лично мне и проще и ближе на Сахарова, но какой ...
Грузовики где-нибудь дворами пусть поездят. Зачем они нужны на площади вообще?
20:21:03 31-10-2024
Гость (16:45:32 31-10-2024) Грузовики где-нибудь дворами пусть поездят. Зачем они ну... Пусть по твоему двору поездят