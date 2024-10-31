Власти Барнаула рассказали, когда перекроют площадь Сахарова для снежного городка

Движение в центре краевой столицы ограничат 9 декабря

31 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула определила сроки перекрытия центральных улиц для строительства снежного городка. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии.

Дорога от проспекта Социалистического, а также от улицы Молодежной до улицы Мерзликина будет закрыта с 9 декабря 2024-го по 19 января 2025 года.

В мэрии также отметили, что с началом строительных работ на площади Сахарова необходимо довести до горожан схему движения по Социалистическому проспекту и прилегающим улицам.