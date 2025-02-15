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Могут ли быть повторные толчки после землетрясения на Алтае 15 февраля?

Мощные подземные толчки ранним утром напугали не только жителей Республики Алтай, но и барнаульцев

15 февраля 2025, 12:10, ИА Амител

Эпицентр землетрясения / Фото: seishub.ru
Эпицентр землетрясения / Фото: seishub.ru

Утром 15 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, мощность магнитуда составила 6,4 балла. Подземные толчки почувствовали даже в Барнауле – горожане в соцсетях рассказали, что у них в квартирах качались люстры и звенела посуда. 

О том, миновала ли опасность или стоит ждать повторных толчков, – в материале amic.ru. 

1

Может ли произойти повторное землетрясение на Алтае 15 февраля?

Может. В МЧС Республики Алтай предупредили жителей поселка Кош-Агач, в районе которого был эпицентр первого землетрясения, о возможных повторных толчках. Людям порекомендовали собрать "тревожный чемоданчик", теплую одежду, еду и быть готовыми к возможному повторению сейсмособытия. 
Учеников школ в зоне эпицентра отпустили домой.
Специалисты МЧС внимательно следят за развитием событий. В Барнауле городские власти взяли ситуацию на особый контроль.
2

Когда могут произойти повторные подземные толчки?

Этого никто предсказать не может. Землетрясения очень трудно прогнозируются, поэтому эти стихийные бедствия остаются одними из самых опасных и разрушительных.
Афтершоки (так называют повторные толчки) могут происходить с разной периодичностью. Как правило, вслед за первым сейсмособытием могут следовать еще одно или несколько. С каждым последующим толчком мощность стихает.
Наиболее опасны первые часы после первого землетрясения. 
3

Могут ли повторные толчки произойти в последующие дни?

Могут. Периодичность афтершоков может растягиваться вплоть до нескольких месяцев.  
4

Что нужно делать во время землетрясения?

Если вы почувствовали подземные толчки, главное – не паниковать. Нужно как можно скорее покинуть помещение. С собой нужно взять документы, деньги и предметы первой необходимости. Спускаться нужно по лестнице, а не на лифте. 
На улице нужно выйти на открытое пространство – находиться вблизи зданий опасно. 
Если вы не успеваете быстро выйти из здания, то нужно встать во внутреннем стенном проеме. При этом нужно держаться как можно дальше от окон, тяжелой мебели и бытовой техники.  
5

Что за землетрясение произошло на Алтае 15 февраля 2025 года?

Землетрясение произошло в 08:48 в Кош-Агачском районе. По данным МЧС, в эпицентре интенсивность толчков достигла 8,5 балла. В опасной 50-километровой зоне оказалось несколько населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой. При этом толчки ощутили в Алтайском крае, Кузбассе и даже в Монголии и Китае. 

По предварительным данным, пострадавших нет. МЧС сообщило лишь о незначительных повреждениях штукатурки в одной из сельских школ Онгудайского района.

Отметим, что именно в Кош-Агачском районе был эпицентр знаменитого Чуйского землетрясения в 2003 году. Тогда магнитуда самого мощного толчка составила 7,3 балла из 9 возможных. Чудом никто не пострадал. Сейсмособытие повредило почти две тысячи домов, 25 школ и 7 больниц. 

Фото: Anastasia R. / unsplash.com

Что известно о землетрясении, которое ощутили жители Барнаула и Алтайского края?

Эпицентр сейсмособытия находился в Горном Алтае, но толчки почувствовали не только в этом регионе
НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край Землетрясения Республика Алтай

Комментарии 9

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Гость

12:13:23 15-02-2025

Опять я всё проспал ((

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Гость

13:38:52 15-02-2025

Гость (12:13:23 15-02-2025) Опять я всё проспал ((... ого, как вы долго спите😊. Это было уже в 8.50 утра😊

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Гость

12:14:34 15-02-2025

Как обычно вероятность 50/50

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Гость

18:15:01 15-02-2025

Гость (12:14:34 15-02-2025) Как обычно вероятность 50/50... Сказали учёные получающие деньги.

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uiser

13:37:45 15-02-2025

Рубцовск .Лежал на диване в это время. И чувствую, что как то диван начал качаться приятно, как будто в детство попал, когда меня мама укачивала в кровати спать. Но я сразу понял, что это землетрясение, т.к. раньше жил в Алма-Ате, знаю, что это такое

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Гость

13:39:57 15-02-2025

Ну в 2003 было утром, мы в школе были, учитель убежала узнавать, а что такое, мы ее не дождались и сами вышли на стадион. А потом к вечеру повторилось и ночью ещё, угу.

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Гость

10:42:50 17-02-2025

Гость (13:39:57 15-02-2025) Ну в 2003 было утром, мы в школе были, учитель убежала узнав... Это афтершок был, основное было в выходной день, в вс вроде в половину седьмого вечера. И потом еще ночью потише.

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Костя

19:17:24 15-02-2025

Ничего не ощутил... Находился в спокойной обстановке...

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Гога

12:43:08 17-02-2025

И я опять проспал...

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