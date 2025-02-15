Утром 15 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, мощность магнитуда составила 6,4 балла. Подземные толчки почувствовали даже в Барнауле – горожане в соцсетях рассказали, что у них в квартирах качались люстры и звенела посуда.
О том, миновала ли опасность или стоит ждать повторных толчков, – в материале amic.ru.
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Может ли произойти повторное землетрясение на Алтае 15 февраля?
Может. В МЧС Республики Алтай предупредили жителей поселка Кош-Агач, в районе которого был эпицентр первого землетрясения, о возможных повторных толчках. Людям порекомендовали собрать "тревожный чемоданчик", теплую одежду, еду и быть готовыми к возможному повторению сейсмособытия.
Этого никто предсказать не может. Землетрясения очень трудно прогнозируются, поэтому эти стихийные бедствия остаются одними из самых опасных и разрушительных.
Афтершоки (так называют повторные толчки) могут происходить с разной периодичностью. Как правило, вслед за первым сейсмособытием могут следовать еще одно или несколько. С каждым последующим толчком мощность стихает.
Наиболее опасны первые часы после первого землетрясения.
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Могут ли повторные толчки произойти в последующие дни?
Могут. Периодичность афтершоков может растягиваться вплоть до нескольких месяцев.
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Что нужно делать во время землетрясения?
Если вы почувствовали подземные толчки, главное – не паниковать. Нужно как можно скорее покинуть помещение. С собой нужно взять документы, деньги и предметы первой необходимости. Спускаться нужно по лестнице, а не на лифте.
На улице нужно выйти на открытое пространство – находиться вблизи зданий опасно.
Если вы не успеваете быстро выйти из здания, то нужно встать во внутреннем стенном проеме. При этом нужно держаться как можно дальше от окон, тяжелой мебели и бытовой техники.
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Что за землетрясение произошло на Алтае 15 февраля 2025 года?
Землетрясение произошло в 08:48 в Кош-Агачском районе. По данным МЧС, в эпицентре интенсивность толчков достигла 8,5 балла. В опасной 50-километровой зоне оказалось несколько населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой. При этом толчки ощутили в Алтайском крае, Кузбассе и даже в Монголии и Китае.
По предварительным данным, пострадавших нет. МЧС сообщило лишь о незначительных повреждениях штукатурки в одной из сельских школ Онгудайского района.
Отметим, что именно в Кош-Агачском районе был эпицентр знаменитого Чуйского землетрясения в 2003 году. Тогда магнитуда самого мощного толчка составила 7,3 балла из 9 возможных. Чудом никто не пострадал. Сейсмособытие повредило почти две тысячи домов, 25 школ и 7 больниц.
12:13:23 15-02-2025
Опять я всё проспал ((
13:38:52 15-02-2025
Гость (12:13:23 15-02-2025) Опять я всё проспал ((... ого, как вы долго спите😊. Это было уже в 8.50 утра😊
12:14:34 15-02-2025
Как обычно вероятность 50/50
18:15:01 15-02-2025
Гость (12:14:34 15-02-2025) Как обычно вероятность 50/50... Сказали учёные получающие деньги.
13:37:45 15-02-2025
Рубцовск .Лежал на диване в это время. И чувствую, что как то диван начал качаться приятно, как будто в детство попал, когда меня мама укачивала в кровати спать. Но я сразу понял, что это землетрясение, т.к. раньше жил в Алма-Ате, знаю, что это такое
13:39:57 15-02-2025
Ну в 2003 было утром, мы в школе были, учитель убежала узнавать, а что такое, мы ее не дождались и сами вышли на стадион. А потом к вечеру повторилось и ночью ещё, угу.
10:42:50 17-02-2025
Гость (13:39:57 15-02-2025) Ну в 2003 было утром, мы в школе были, учитель убежала узнав... Это афтершок был, основное было в выходной день, в вс вроде в половину седьмого вечера. И потом еще ночью потише.
19:17:24 15-02-2025
Ничего не ощутил... Находился в спокойной обстановке...
12:43:08 17-02-2025
И я опять проспал...