Мощные подземные толчки ранним утром напугали не только жителей Республики Алтай, но и барнаульцев

15 февраля 2025, 12:10, ИА Амител

Эпицентр землетрясения / Фото: seishub.ru

Утром 15 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, мощность магнитуда составила 6,4 балла. Подземные толчки почувствовали даже в Барнауле – горожане в соцсетях рассказали, что у них в квартирах качались люстры и звенела посуда.

О том, миновала ли опасность или стоит ждать повторных толчков, – в материале amic.ru.

1 Может ли произойти повторное землетрясение на Алтае 15 февраля? Может. В МЧС Республики Алтай предупредили жителей поселка Кош-Агач, в районе которого был эпицентр первого землетрясения, о возможных повторных толчках. Людям порекомендовали собрать "тревожный чемоданчик", теплую одежду, еду и быть готовыми к возможному повторению сейсмособытия. Учеников школ в зоне эпицентра отпустили домой. Специалисты МЧС внимательно следят за развитием событий. В Барнауле городские власти взяли ситуацию на особый контроль

2 Когда могут произойти повторные подземные толчки? Этого никто предсказать не может. Землетрясения очень трудно прогнозируются, поэтому эти стихийные бедствия остаются одними из самых опасных и разрушительных. Афтершоки (так называют повторные толчки) могут происходить с разной периодичностью. Как правило, вслед за первым сейсмособытием могут следовать еще одно или несколько. С каждым последующим толчком мощность стихает. Наиболее опасны первые часы после первого землетрясения.

3 Могут ли повторные толчки произойти в последующие дни? Могут. Периодичность афтершоков может растягиваться вплоть до нескольких месяцев.

4 Что нужно делать во время землетрясения? Если вы почувствовали подземные толчки, главное – не паниковать. Нужно как можно скорее покинуть помещение. С собой нужно взять документы, деньги и предметы первой необходимости. Спускаться нужно по лестнице, а не на лифте. На улице нужно выйти на открытое пространство – находиться вблизи зданий опасно. Если вы не успеваете быстро выйти из здания, то нужно встать во внутреннем стенном проеме. При этом нужно держаться как можно дальше от окон, тяжелой мебели и бытовой техники.