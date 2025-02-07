На Алтае надолго отправили в тюрьму братьев, изготовивших более 60 кг наркотиков
В частном доме они оборудовали нарколабораторию и производили мефедрон
07 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве синтетических наркотических средств массой более 60 кг, сообщает региональная прокуратура.
"Летом 2023 года Алексей и Виталий Вязьмины в частном доме оборудовали нарколабораторию. Прекурсоры и вещества, необходимые для производства мефедрона, привозили с территории Новосибирской и Омской областей. Было изготовлено более 60 кг синтетических наркотиков, более 5,5 кг помещено в тайник в целях сбыта", – говорится в сообщении.
Обоих подсудимых отправили в колонию строгого режима: Алексея – на 17 лет 6 месяцев, Виталия – на 20 лет 6 месяцев.
14:39:20 07-02-2025
Считаю правильным решение. А лучше по максималке на 25. Совсем обнаглели. Тяга наживы в разрез с идеей здоровых поколений.
23:42:15 07-02-2025
Россиянин (14:39:20 07-02-2025) Считаю правильным решение. А лучше по максималке на 25. Совс... они в Челябе, там от тубика через лет 5 сгниют - и в ящик. Дело проверенное. Больнички там так себе, для вида
16:44:16 07-02-2025
а надо как во всей юго восточной азии -китай, тайланд, итд итп сделать сметрную казнь за найденую наркоту больше одной дозировки. И расстреливать из пулемета а таких вот деятелей из гранатомета как особо важных врагов государства