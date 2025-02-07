На Алтае надолго отправили в тюрьму братьев, изготовивших более 60 кг наркотиков

В частном доме они оборудовали нарколабораторию и производили мефедрон

07 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Тюрьма / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве синтетических наркотических средств массой более 60 кг, сообщает региональная прокуратура.

"Летом 2023 года Алексей и Виталий Вязьмины в частном доме оборудовали нарколабораторию. Прекурсоры и вещества, необходимые для производства мефедрона, привозили с территории Новосибирской и Омской областей. Было изготовлено более 60 кг синтетических наркотиков, более 5,5 кг помещено в тайник в целях сбыта", – говорится в сообщении.

Обоих подсудимых отправили в колонию строгого режима: Алексея – на 17 лет 6 месяцев, Виталия – на 20 лет 6 месяцев.