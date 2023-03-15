На Алтае назвали дату начала ледохода

Выходить на лёд уже опасно, поскольку местами он совсем тонкий и уже есть промоины

15 марта 2023, 15:53, ИА Амител

В Алтайском крае гидрологи 12 апреля ожидают вскрытие льда на Оби, а через несколько дней после этого начнётся ледоход, сообщают "Вести Алтай".

"12 апреля – это, кстати, среднегодовая дата. Она ещё может измениться, если погода будет очень тёплой или, наоборот, подморозит", – говорится в телесюжете.

Специалисты напомнили, что выходить на лёд уже опасно, поскольку местами он совсем тонкий и уже есть промоины.

Гидрологи отметили, что самое раннее вскрытие льда было 1 апреля 2014 года, самое позднее – 8 мая 1905 года.