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На Алтае назвали дату начала ледохода

Выходить на лёд уже опасно, поскольку местами он совсем тонкий и уже есть промоины

15 марта 2023, 15:53, ИА Амител

В Алтайском крае гидрологи 12 апреля ожидают вскрытие льда на Оби, а через несколько дней после этого начнётся ледоход, сообщают "Вести Алтай".

"12 апреля – это, кстати, среднегодовая дата. Она ещё может измениться, если погода будет очень тёплой или, наоборот, подморозит", – говорится в телесюжете.

Специалисты напомнили, что выходить на лёд уже опасно, поскольку местами он совсем тонкий и уже есть промоины.

Гидрологи отметили, что самое раннее вскрытие льда было 1 апреля 2014 года, самое позднее – 8 мая 1905 года.

Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае - 2023

Комментарии 2

  • Спросите у любого цыганского учёного, за любой год И они вам скажут что Обь в районе аула ежегодно вскрывается в середине апреля (неделя-туда , неделя-сюда) независимо от снегов, морозов и оттепелей
    15 марта, Гость   Ответить
  • у гидрологов есть телеграмм с небесной канцелярией !
    15 марта, Гость   Ответить
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