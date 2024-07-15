На Алтае назвали места, где поварам готовы платить до 200 тысяч рублей

Повара входят в топ-3 наиболее дефицитных специалистов в крае в этом году

15 июля 2024, 12:25, ИА Амител

Повар на кухне / Фото: unsplash.com

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали активные вакансии и резюме поваров в Алтайском крае, и выяснили, сколько они могут сейчас зарабатывать.

"За первое полугодие 2024 года в Алтайском крае было открыто 2,8 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров, и по сравнению с прошлым годом спрос на них вырос на 22%", – говорится в исследовании.

На максимальные заработки могут рассчитывать су-шефы, бренд-шефы и шеф-повара, которым сейчас предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что повара входят в топ-3 наиболее дефицитных специалистов в Алтайском крае в этом году. На одну вакансию для них приходится лишь 0,9 резюме, при этом минимальными значениями нормы для рынка труда считается соотношение не менее четырех резюме на вакансию.

Топ высокооплачиваемых вакансий для поваров в Алтайском крае в июле: