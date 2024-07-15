На Алтае назвали места, где поварам готовы платить до 200 тысяч рублей
Повара входят в топ-3 наиболее дефицитных специалистов в крае в этом году
15 июля 2024, 12:25, ИА Амител
Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали активные вакансии и резюме поваров в Алтайском крае, и выяснили, сколько они могут сейчас зарабатывать.
"За первое полугодие 2024 года в Алтайском крае было открыто 2,8 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров, и по сравнению с прошлым годом спрос на них вырос на 22%", – говорится в исследовании.
На максимальные заработки могут рассчитывать су-шефы, бренд-шефы и шеф-повара, которым сейчас предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей.
Аналитики выяснили, что повара входят в топ-3 наиболее дефицитных специалистов в Алтайском крае в этом году. На одну вакансию для них приходится лишь 0,9 резюме, при этом минимальными значениями нормы для рынка труда считается соотношение не менее четырех резюме на вакансию.
Топ высокооплачиваемых вакансий для поваров в Алтайском крае в июле:
- повар-сушист, от 72 000 до 100 000 ₽ на руки;
- повар-универсал (вахта, аэропорт Красноярска) от 176 400 ₽ до вычета налогов;
- старший повар (с переездом в Магаданскую область), 190 000 ₽ до вычета налогов;
- пекарь-кондитер (вахта в Иркутской области), от 185 000 до 190 000 ₽ на руки;
- шеф-повар, от 120 000 до 200 000 ₽ до вычета налогов;
- старший повар, от 79 000 до 91 000 ₽ до вычета налогов;
- су-шеф в ресторан, до 100 000 ₽ на руки;
- повар на мангал, от 72 000 ₽ до вычета налогов;
- су-шеф, от 70 000 ₽ на руки;
- повар, до 85 000 ₽ на руки;
- повар-универсал в ресторан, от 57 000 до 75 000 ₽ на руки.
13:19:16 15-07-2024
Я в начале 00 получил корочки повара, работал в общепите! Но зарплата была долларов 300 и я в итоге плюнул на эту профессию лет в 25 и не заработать не мог и сумку принести домой!
В 27 лет расстался с девушкой, т.к не мог ничего, ни в кафе сводить, ни ипотеку взять из-за нищих зарплат!
Сейчас мне 40 лет, нет жены, нет любовницы, нет детей, нет алиментов, нет долгов, 13 лет лежу на диване и кушаю мамкину пенсию! В 40 лет уже ничего не надо! Молодость прошла!
13:48:43 15-07-2024
Валера (13:19:16 15-07-2024) Я в начале 00 получил корочки повара, работал в общепите! Но... выпийте йаду ап стену. у нас в так в детстве советовали лузерам.
а вы уже как минимум второй раз за сегодня плачетесь - не мучайте себя, покинте сей броенный мир уже и начните жить сначала.
устройтесь в администрацию края, найдите девушку (а лучше 2), настрогайте сколько получится, и маму не напрягайте, и все у вас получицца!
13:51:38 15-07-2024
Валера (13:19:16 15-07-2024) Я в начале 00 получил корочки повара, работал в общепите! Но... С дивана надо встать и пойти работать по специальности, начиная с помощника повара. Мамка не вечная.
16:34:31 15-07-2024
Валера (13:19:16 15-07-2024) Я в начале 00 получил корочки повара, работал в общепите! Но... Дурак что ли,
15:11:33 16-07-2024
Валера (13:19:16 15-07-2024) Я в начале 00 получил корочки повара, работал в общепите! Но... А что??? больше нет другой работы???,,,, что бы у мамки на шее не сидеть,,, Капец!! 🤦♀️🤦♀️🤦♀️а если мамки не станет??? Что будешь делать 🧑????
14:53:28 15-07-2024
Что за мода писать зарплату ДО вычета налога? Чтобы значимей сумма была?
18:44:23 15-07-2024
Гость (14:53:28 15-07-2024) Что за мода писать зарплату ДО вычета налога? Чтобы значимей... Всё везде с каким-то подвохом, неужели нельзя написать по нормальному.
21:06:53 15-07-2024
Александр (18:44:23 15-07-2024) Всё везде с каким-то подвохом, неужели нельзя написать по но... Так это-ж евреи. Они хотят обхитрить самого Бога. Гупцы.
15:00:26 15-07-2024
А адекватно ли такое предложение? Оно конечно замечательно иметь такую зарплату, , но несоизмеримо с нагрузкой , трудом и опасностью бойцов на сво. Они гибнут за такую же зарплату...
15:37:14 15-07-2024
Гость (15:00:26 15-07-2024) А адекватно ли такое предложение? Оно конечно замечательно и... минимизация непроизводительных затрат (скотчем пасть замотана)
16:38:36 15-07-2024
Вы БРЕШЕТЕ!!! В БЕЛОКУРИХЕ ЖИВУ И РАБОТАЮ,.. 43 ГОДА, ПОВАРОМ С 19 ЛЕТ..
МАКСИМУМ 60000 ВИДЕЛА В ОБЪЯВЛЕНИЯХ! САНАТОРИЙ АЛТАЙ В НОЧЬ 40000 НА РУКИ!!! СО ВСЕМИ НОЧНЫМИ И ПОДРАБОТКА И. В МАНЖЕРОКЕ МОЖЕТ И ПЛАТЯТ 60000,НО ИМЕЯ ДВОИХ ДЕТЕЙ МАЛОЛЕТНИХ, ОТ НИХ НЕ УЕДЕШЬ.
06:02:06 16-07-2024
Юлия (16:38:36 15-07-2024) Вы БРЕШЕТЕ!!! В БЕЛОКУРИХЕ ЖИВУ И РАБОТАЮ,.. 43 ГОДА, ПОВАРО... . Может и не врут просто ЗП за 3-6 мес))) вот вам и 200-300 тыс)))
19:14:52 16-07-2024
Юлия (16:38:36 15-07-2024) Вы БРЕШЕТЕ!!! В БЕЛОКУРИХЕ ЖИВУ И РАБОТАЮ,.. 43 ГОДА, ПОВАРО... Где Белокуриха и где Манжерок. Первое в Алтайском крае, второе - это республика Алтай. В статье говорится о зарплатах в крае, а не в республике.
17:03:30 15-07-2024
Надо 40 летним у которых в жизни ничего не сложилось доплачивать детские пособия!
Почему меня мама пенсионерка кормить должна до моей гробовой доски?
Мне должны платить детские пособия и точка
23:14:39 15-07-2024
Чтобы женщине заработать, нужно бросить своих детей и уехать в другой город, потому что в этом городе не платят. Смешно, повар может заработать , только не в Алтайском крае.
17:28:55 16-07-2024
Гость (14:53:28 15-07-2024) Что за мода писать зарплату ДО вычета налога? Чтобы значимей... Это и правильно. Так как сумма налога у всех разная. Сколько стандартных вычетов будет предоставлено - зависит от количества детей, если детей нет, то сумма налога будет просто равна 13% от зарплаты.