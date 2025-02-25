На Алтае неизвестные в масках и наращенными ресницами украли деньги и драгоценности

Пострадавшие обратились в полицию

25 февраля 2025, 17:40, ИА Амител

В Алтайском крае две женщины обокрали жителей села Поперечное, когда обращались к людям за помощью в поиске некоего выставленного на продажу зеленого дома, пишут "Каменские новости".

"В черной одежде, в черных масках, с длинными наращенными ресницами. Женщины просили одного из попереченцев подвезти их до перекрестка, однако позже дошли до него пешком и скрылись в неизвестном направлении. А после того как отсутствующие люди вернулись домой, обнаружили в жилищах страшный беспорядок, все перевернуто, исчезли денежные средства и украшения", – отмечает издание.

Глава сельсовета Ирина Дворских рассказала, что о незнакомцах уже предупредили жителей близлежащих сел. Пострадавшие попереченцы обратились в полицию.