На Алтае неизвестные в масках и наращенными ресницами украли деньги и драгоценности
Пострадавшие обратились в полицию
25 февраля 2025, 17:40, ИА Амител
В Алтайском крае две женщины обокрали жителей села Поперечное, когда обращались к людям за помощью в поиске некоего выставленного на продажу зеленого дома, пишут "Каменские новости".
"В черной одежде, в черных масках, с длинными наращенными ресницами. Женщины просили одного из попереченцев подвезти их до перекрестка, однако позже дошли до него пешком и скрылись в неизвестном направлении. А после того как отсутствующие люди вернулись домой, обнаружили в жилищах страшный беспорядок, все перевернуто, исчезли денежные средства и украшения", – отмечает издание.
Глава сельсовета Ирина Дворских рассказала, что о незнакомцах уже предупредили жителей близлежащих сел. Пострадавшие попереченцы обратились в полицию.
17:59:02 25-02-2025
С наращеными ресницами...?
Это банда крсавчиков! Я их узнал...!
20:42:49 25-02-2025
Гость (17:59:02 25-02-2025) С наращеными ресницами...?Это банда крсавчиков! Я их узн... Такие в тюряге будут котироваться.