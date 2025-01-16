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В Барнауле рецидивистка украла у собутыльницы ноутбук и попалась полиции

В отношении женщины возбудили уголовное дело

16 января 2025, 11:55, ИА Амител

Фото: Kaitlyn Baker / unsplash.com
Фото: Kaitlyn Baker / unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали подозреваемую в краже ноутбука, сообщили в МВД Алтайского края.

В отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 62-летняя горожанка. Она рассказала, что накануне пила спиртное со знакомой, а затем обнаружила пропажу устройства. Ущерб женщина оценила в 22 тысячи рублей.

Стражи порядка задержали 45-летнюю подозреваемую, которая призналась в содеянном: ноутбук она украла, когда владелица отвлеклась. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде. Ранее ее неоднократно судили за аналогичные преступления.

Барнаул Происшествия

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