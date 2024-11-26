Житель Алтая сделал супругу инвалидом на почве ревности

Мужчина пытался убить жену ножом, однако та успела вырваться

26 ноября 2024, 11:44, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Табунского района чуть не убил жену из-за ревности. От полученных травм она осталась инвалидом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Пьяный мужчина с ножом пришел к дому супруги. Он несколько раз дернул дверную ручку, чтобы женщина вышла из дома. Когда та оказалась во дворе, преступник ударил ее ножом не менее четырех раз. Сельчанка выжила благодаря тому, что сопротивлялась и успела закрыть за собой дверь.

"В результате действий подсудимого потерпевшей нанесен тяжкий вред здоровью, установлена третья группа инвалидности, в связи с чем заявленный ею гражданский иск удовлетворен частично, в счет компенсации морального вреда с подсудимого взыскана сумма в размере 600 тыс. рублей", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство. Его приговорили к лишению свободы на шесть лет и два месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.