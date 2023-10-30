Один житель Алтайского края находится на ИВЛ, сообщила эпидемиолог Ирина Переладова

30 октября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае фиксируют сравнительно невысокий уровень заболеваемости коронавирусом. Тем не менее есть и тяжелые, и крайне тяжелые, и даже летальные случаи. Об этом в ходе пресс-конференции 30 октября сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

В 95 раз меньше, чем ОРВИ

За прошлую неделю коронавирус выявили у 172 жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По словам Переладовой, ничего критичного в таком уровне эпидподъема нет. Год назад в то же время на Алтае выявляли примерно в 20 раз больше случаев COVID-19, привела пример врач.

"В среднем каждый день выявляют 20-30 случаев заболевания коронавирусом, иногда чуть больше. В основном пациенты болеют в легкой и средней форме и проходят лечение амбулаторно. Детей среди заболевших немного и болеют они легко, почти не находятся в стационаре", – рассказала Ирина Переладова.Для сравнения: случаев заболевания ОРВИ в Алтайском крае сейчас почти в 96 раз больше: 16,5 тысячи жителей региона за прошедшую неделю.

Больничные койки, ИВЛ и летальные случаи

Тем не менее медики все равно фиксируют тяжелые случаи течения COVID-19, пусть и в небольшом количестве. По словам Ирины Переладовой, количество тяжелых и крайне тяжелых больных (суммарное) практически не меняется изо дня в день: "от одного до трех человек".

"На сегодняшний день у нас один человек находится на аппарате ИВЛ", – сообщила эпидемиолог.Она добавила, что в подавляющем большинстве случаев тяжелые пациенты – это возрастные люди, которые имеют серьезные сопутствующие заболевания.

Кроме того, пациенты с ковидом продолжают умирать в Алтайском крае.

"Летальных случаев за последний месяц у нас зарегистрировано один-два. Это пациенты с ковидом, но умерли они не из-за инфекции. К летальным случаям привело ухудшение основных сопутствующих заболеваний. У нас каждый подобный случай потом проходит разбор на краевой комиссии, где причину устанавливают самые разные специалисты", – пояснила Переладова.По ее словам, в Алтайском крае сейчас развернуто 46 ковидных коек, 30 из них занято. Количество госпитализированных почти не меняется. По словам эпидемиолога, такая ситуация говорит о том, что эпидобстановка по коронавирусу в регионе спокойная.