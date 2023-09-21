Поговорили, кто все-таки "изобрел" коронавирус и чего опасаются врачи в этом сезоне

21 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Уже в ближайшие недели в Алтайском крае может ухудшиться эпидемиологическая обстановка. Специалисты ждут подъема заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, а чуть попозже – и гриппом. Причем в этом году, по словам врачей, грипп может быть более опасен, чем ковид. В "Переговорке" на amic.ru главный инфекционист Алтайского края рассказал, что случилось со страшным коронавирусом сейчас, почему у него столько штаммов и кто его все-таки сотворил. Поговорили также, стоит ли делать прививку от COVID и почему врачи настороженно ждут прихода гриппа.

Кто в "Переговорке"



Валерий Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, президент Ассоциации инфекционистов Алтайского края. Организация создана в мае 2015 года для развития практической и научной инфектологии укрепления профессиональных связей.

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