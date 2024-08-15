В популяциях рукокрылых одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы

15 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Летучие мыши в пещере / Фото: tsu.ru

Ученые впервые обнаружили коронавирусы у летучих мышей в предгорных и горных районах Республики Алтай, сообщает Томский государственный университет.

"Вирусы рукокрылых Сибири оказались схожи не только с азиатскими, но и с европейскими. Это может быть результатом того, что в Сибири есть рукокрылые, которые населяют как Азию, так и Европу. Таким образом, Сибирь может стать "плавильным котлом", где в популяциях рукокрылых одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы с обоих континентов", - отметил ученый БИ ТГУ, доцент ДГУ (Махачкала) Александр Жигалин.

Исследователи отметили, что во время размножения и зимовки разные виды летучих мышей образуют крупные скопления в укрытиях. Совместное использование укрытий способствует циркуляции и поддержанию вирусов в разных видах рукокрылых, а также облегчает смену хозяина вируса.

Жигалин подчеркнул, что сегодня многие уже не вспоминают о пандемии коронавируса SARS-Cov-2, еще меньше людей помнят о других новых инфекциях.