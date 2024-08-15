На Алтае обнаружили коронавирус у летучих мышей
В популяциях рукокрылых одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы
15 августа 2024, 13:30, ИА Амител
Ученые впервые обнаружили коронавирусы у летучих мышей в предгорных и горных районах Республики Алтай, сообщает Томский государственный университет.
"Вирусы рукокрылых Сибири оказались схожи не только с азиатскими, но и с европейскими. Это может быть результатом того, что в Сибири есть рукокрылые, которые населяют как Азию, так и Европу. Таким образом, Сибирь может стать "плавильным котлом", где в популяциях рукокрылых одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы с обоих континентов", - отметил ученый БИ ТГУ, доцент ДГУ (Махачкала) Александр Жигалин.
Исследователи отметили, что во время размножения и зимовки разные виды летучих мышей образуют крупные скопления в укрытиях. Совместное использование укрытий способствует циркуляции и поддержанию вирусов в разных видах рукокрылых, а также облегчает смену хозяина вируса.
Жигалин подчеркнул, что сегодня многие уже не вспоминают о пандемии коронавируса SARS-Cov-2, еще меньше людей помнят о других новых инфекциях.
"Вирусам не важно, помните вы о них или нет, процесс их эволюции непрерывен. Цель эволюции любого вируса – заразить как можно больше организмов. Если в промежутке между вспышками инфекций или появлением новых возбудителей ничего не делать, то следующая из них может стать последней. Процесс изучения возбудителей должен носить непрерывный характер. Это необходимая часть фундамента биологической безопасности человечества", - указал ученый.
14:19:16 15-08-2024
с обоих континентов", - отметил ученый БИ ТГУ, доцент ДГУ (Махачкала) Александр Жигалин ------- Вот так Доцент) Азия и Европа это части света, а континент один - Евразия.
16:42:18 15-08-2024
Евразия - это материк, соединяющий Европу и Азию.Азия и Европа -это континенты! Учись студент!
17:25:13 15-08-2024
Ради Бога! Только не жрите их, пожалуйста!