На Алтае около тысячи детей ходят на уроки в клубы и детсады из-за "убитых" школ
Учеников перевели в свободные помещения
20 ноября 2024, 12:20, ИА Амител
По данным Министерства образования и науки Алтайского края, из-за "неудовлетворительного состояния зданий" в 2024 году в регионе закрыли пять школ, пишет "Банкфакс".
"Речь идет о средних общеобразовательных учреждениях в селах Сетовка Советского района, Контошино Косихинского района, Шарчино Тюменцевского района, Тележиха Солонешенского района и Малиновое Озеро Михайловского района", – указывает издание.
Учеников перевели в свободные помещения других образовательных учреждений. При необходимости их отвозят в соседние села.
В прокуратуре Алтайского края также подчеркнули, что при наличии угрозы жизни и здоровью детей принимаются предупредительные меры, в том числе приостановка образовательной деятельности в аварийных объектах.
"В общей сложности в закрытых школах обучается около тысячи детей – 0,5% от общего числа учеников Алтайского края. Учебный процесс организуется в соответствии со всеми требованиями", – отмечает Минобрнауки.
Этти здания строились и вводились в эксплуатацию в 50-70-х годах прошлого столетия. За десятки лет они серьезно обветшали: дождь пробирается сквозь потолок, фасад осыпается, помещения становятся небезопасными.
Ранее amic.ru подробно рассказал о судьбе школы в селе Контошино. Ученики там ходят на уроки в детский сад, клуб и школу искусств.
12:41:51 20-11-2024
Век какой сейчас ?
13:10:28 20-11-2024
Да лишь бы в отчетах было хорошо, остальное ерунда. Это в клятом СССР в каждой деревне были школы, магазины, почта, а сейчас процветает оптимизация-модернизация. Спасибо партия родная.
14:10:42 20-11-2024
За подобное отношение в СССР приговор был - расстрел. А сегодня мы видим кто они , враги народа. Пусть и дальше пищат о невинно репрессированных . Капитализм он и дальше будет сжирать людей , ему не нужны умные , образованные, здоровые. Капиталу важно умножать себя, получать прибыль.
14:12:55 20-11-2024
А как же бравурные рапорта представителей ЕР о полной готовности всех школ к учебному году?
16:44:55 20-11-2024
и губернатору вопрос не задашь - он в телеграмме а телеграма нету
ну путину только скоро можно будет задать че это происходит тут?????