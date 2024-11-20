Учеников перевели в свободные помещения

20 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Аварийная школа в Контошино / Фото: Галина Титова

По данным Министерства образования и науки Алтайского края, из-за "неудовлетворительного состояния зданий" в 2024 году в регионе закрыли пять школ, пишет "Банкфакс".

"Речь идет о средних общеобразовательных учреждениях в селах Сетовка Советского района, Контошино Косихинского района, Шарчино Тюменцевского района, Тележиха Солонешенского района и Малиновое Озеро Михайловского района", – указывает издание.

Учеников перевели в свободные помещения других образовательных учреждений. При необходимости их отвозят в соседние села.

В прокуратуре Алтайского края также подчеркнули, что при наличии угрозы жизни и здоровью детей принимаются предупредительные меры, в том числе приостановка образовательной деятельности в аварийных объектах.

"В общей сложности в закрытых школах обучается около тысячи детей – 0,5% от общего числа учеников Алтайского края. Учебный процесс организуется в соответствии со всеми требованиями", – отмечает Минобрнауки.

Этти здания строились и вводились в эксплуатацию в 50-70-х годах прошлого столетия. За десятки лет они серьезно обветшали: дождь пробирается сквозь потолок, фасад осыпается, помещения становятся небезопасными.

Ранее amic.ru подробно рассказал о судьбе школы в селе Контошино. Ученики там ходят на уроки в детский сад, клуб и школу искусств.