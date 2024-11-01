Одни отписки. Почему в Контошино несколько лет не могут начать строительство школы?

Аварийное здание школы закрыли перед началом учебного года, а строить новую пока не начали

01 ноября 2024, 09:31, ИА Амител

Аварийная школа в Контошино / Фото: Галина Титова

Уже два месяца более сотни детей в селе Контошино вместо школы ходят на уроки в детский сад, клуб и школу искусств: перед началом учебного года местную СОШ закрыли по решению суда. На этом настояла прокуратура. Еще несколько лет назад экспертиза показала: здание настолько обветшало, что даже проводить капремонт нет смысла – дешевле построить новое. Местные чиновники так и решили, но до сих пор не построили. Почему дело застопорилось, разбирался amic.ru.

Почему закрыли школу?

Жители села Контошино пишут обращения во все инстанции, чтобы в их населенном пункте наконец началось строительство новой школы. Старую признали аварийной еще в январе 2020 года, рассказывает председатель Косихинского районного Совета народных депутатов Анатолий Иванов.

Тогда экспертиза показала – здание 1964 года настолько изношено, что ремонтировать его нецелесообразно. Решили построить новое. Из краевого бюджета выделили 4,5 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации школы на 140 учащихся. Контракт с АО "Проектный институт "Алтайкоммунпроект" заключили в декабре 2021 года.

"Документация была готова 2 октября 2023 года и с того момента она проходит государственную экспертизу. Уже прошел год, а результата до сих пор нет. Только бесконечно устраняются выявленные замечания. В ответе регионального Минстроя от 10 июля 2024 года сообщалось, что положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации будет получено в августе 2024-го, а по сметной – в октябре. За окном уже ноябрь, а в ответ – тишина. Мы людям еще четыре года назад пообещали, что будет новая школа, а до реальных дел пока так и не дошло", – рассказывает Анатолий Иванов.

Новую школу ждут не только жители Контошино, а еще трех ближних сел: Овчинниково, Озеро-Красилово, Романово. В них проживает более 120 учеников. Все эти годы ребята учились в старом здании – том самом, которое признано аварийным. Каждый год перед приемкой в нем проводили косметический ремонт, но состояние школы оставляло желать лучшего, говорит местная жительница и мама шестиклассницы Галина Титова.

Школа в Контошино / Фото: Галина Титова

"Длительное время там протекала крыша, и деревоплита, которой зашиты потолки, намокла и провисла. В здании постоянно отключалось электричество, особенно во время дождей. В столовой даже не могли пользоваться оборудованием, так как проводка не выдерживала напряжения. Полы в школе – в кошмарном состоянии. Местами разрушился фасад. А в 2023 году незадолго перед 1 сентября в столовой отошла стена", – рассказывает Галина.

В 2024 году за десять дней до начала учебного года аварийную школу закрыли по решению суда. Органы местного самоуправления не стали обжаловать это решение, так как речь шла об угрозе жизни и здоровью, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края Андрей Аксенов. Ведомство подало в суд на администрацию Косихинского района, считая, что они длительное время бездействовали и не принимали мер.

Где сейчас учатся дети?

Чтобы не прекращать образовательный процесс, администрация Косихинского района решила оборудовать классы в неприспособленных помещениях: в детском саду, школе искусств, клубе и интернате. Уроки идут в две смены, так как ни одно из этих зданий всех учеников вместить не может, рассказывает местная жительница и мама школьника Любовь Пшеничникова. В течение дня дети вынуждены "мигрировать" между этими учреждениями, что создает сложности.

"Например, уроки физкультуры проходят в Доме культуры, а чтобы пообедать вспотевшие дети бегут в детсад. А после него – в школу искусств. Многие простывают, переболели уже не по одному разу", – делится своими переживаниями женщина.

Из-за того что школу искусств приспособили под общеобразовательный процесс, расписание кружков пришлось перенести на вечернее время. И если дети, обучающиеся в первую смену, могут прийти на занятия прикладным искусством после уроков, то те, кто учится во вторую, попасть на них не могут, рассказывает Галина Титова. Раньше тут еще проходили занятия по хореографии, но педагог две недели назад из села уехала.

"Мы уже устали от обещаний, люди уезжают из села. Уволились учитель физкультуры и педагог по хореографии. Из школы выбыли семь ребят. Потому что перспектив никаких не видим. Начнется ли строительство школы в итоге – это большой вопрос. Мы писали письма и в Министерство образования, и в Минстрой, и губернатору, но в ответ приходят только отписки", – говорит Галина.

Школа в Контошино построили 60 лет назад / Фото: Галина Титова

Почему так долго идет госэкспертиза?

То, что из Контошино начали уезжать молодые семьи и предприятия теряют кадры, amic.ru подтвердила и глава сельсовета Светлана Ряполова. Согласно ПСД, школу должны построить за 16 месяцев. Но пока на строительство еще даже не выделены средства.

"ПСД экспертизу до сих пор не прошла. А бюджетную заявку на выделение финансирования и заключение контракта на строительство районная администрация может подать только после получения положительного заключения госэкспертизы", – говорит Светлана Ряполова.

Председатель комитета администрации Косихинского района по образованию Елена Бессмертных пояснила amic.ru, что длительная разработка ПСД и ее экспертиза связана со сложным рельефом: площадка, где изначально собирались строить школу, окружена оврагами. Кроме того, с момента разработки документации изменились строительные нормы, поэтому проект потребовал доработки.

"Все идет планово. Просто изначально мы наметили строительство в одном месте, там исследовали грунт, он оказался сыпучим. Строить рядом с оврагами нельзя. После этого было решение снести старую школу и на ее месте возвести новую. Как только ПСД пройдет экспертизу, школу включат в краевую адресную инвестиционную программу и начнется строительство. Сейчас образовательный процесс в Контошинской школе осуществляется в полном объеме. На качестве знаний и результатах ребят переезд не сказался", – уверяет Бессмертных.

Сейчас школа закрыта / Фото: Галина Титова

В Министерстве строительства Алтайского края amic.ru подтвердили, что длительность экспертизы была связана с корректировкой проектной документации. Ресурсоснабжающие организации многократно меняли точки присоединения будущего объекта к инженерным сетям – электричеству и водоснабжению. А замена техусловий – процесс не быстрый.

"Нужно было перенести на другое место и стадион. Там, где он изначально должен был расположиться, сейчас овраг. Эти моменты в проекте учтены и изменены, однако из-за них потребовалась корректировка градостроительного плана земельного участка, его отражение на топографической основе с нанесенными координатами новых точек подключения к инженерным сетям. Сейчас эту работу администрация района ведет совместно с проектной организацией. Откорректированную документацию на госэкспертизу планируется направить в начале ноября", – пояснили в профильном министерстве.

В кабинетах во время осадков тоже шел дождь / Фото: Галина Титова

В Министерстве образования и науки Алтайского края на запрос amic.ru уточнили, что в 2024-м перед началом учебного года в регионе по требованию прокуратуры закрыли здания четырех школ. Помимо Контошино, в этом списке села Сетовка, Шарчино и Тележиха. Всего же в регионе 10% зданий образовательных организаций требуют срочного ремонта.

"По всем этим объектам районные администрации подготовили заявки на проведение капремонта. Ежегодно из краевого бюджета на эти цели выделяются деньги, но многие здания, которые вводились в эксплуатацию в 50-70-х годах, изношены. Муниципальным властям необходимо тщательно следить за состоянием имущественного комплекса района и своевременно подавать заявки на капремонт или возведение новых школ исходя из демографической ситуации", – говорится в ответе ведомства.