На Алтае задержали браконьера с тремя тушками тетерева

Птицу семейства фазановых подстрелил приезжий из Кузбасса

15 ноября 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае полицейские при проверке документов водителя выявили факт незаконной охоты, сообщает региональное МВД.

Автомобиль Toyota Hilux Surf, которым управлял житель Солтонского района, остановили на дороге Бийск – Карабинка.

"На пассажирском сиденье находился 63-летний гость из Кемеровской области. В салоне лежали три тушки тетерева", – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что птиц семейства фазановых из гладкоствольного огнестрельного оружия житель Кузбасса подстрелил незаконно, поскольку у него имелась действующая путевка только на добычу сибирской косули. Ружье и добыча изъяты.

По факту нарушения правил охоты проводится проверка, после которой будет принято законное решение.