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На Алтае задержали браконьера с тремя тушками тетерева

Птицу семейства фазановых подстрелил приезжий из Кузбасса

15 ноября 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае полицейские при проверке документов водителя выявили факт незаконной охоты, сообщает региональное МВД.

Автомобиль Toyota Hilux Surf, которым управлял житель Солтонского района, остановили на дороге Бийск – Карабинка.

"На пассажирском сиденье находился 63-летний гость из Кемеровской области. В салоне лежали три тушки тетерева", – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что птиц семейства фазановых из гладкоствольного огнестрельного оружия житель Кузбасса подстрелил незаконно, поскольку у него имелась действующая путевка только на добычу сибирской косули. Ружье и добыча изъяты.

По факту нарушения правил охоты проводится проверка, после которой будет принято законное решение.

Фото: 22.мвд.рф

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Алтайский край Происшествия браконьеры

Комментарии 4

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Гость

15:12:55 15-11-2023

Хороший автомобиль. Мне тоже такой нада

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Гость

15:40:48 15-11-2023

Тетерева не пробовал. Вкусный хоть? Или как зайчатина?

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Гость

16:56:50 15-11-2023

Гость (15:40:48 15-11-2023) Тетерева не пробовал. Вкусный хоть? Или как зайчатина?... Вааще огонь! Отвариваешь, потом тушишь с луком в сковороде!

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Гость

17:07:30 15-11-2023

Тогда попробую. Приспрошусь у знакомых охотников. Утка помню очень пришлась по вкусу.

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