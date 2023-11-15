На Алтае задержали браконьера с тремя тушками тетерева
Птицу семейства фазановых подстрелил приезжий из Кузбасса
15 ноября 2023, 14:32, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские при проверке документов водителя выявили факт незаконной охоты, сообщает региональное МВД.
Автомобиль Toyota Hilux Surf, которым управлял житель Солтонского района, остановили на дороге Бийск – Карабинка.
"На пассажирском сиденье находился 63-летний гость из Кемеровской области. В салоне лежали три тушки тетерева", – рассказали в ведомстве.
Оказалось, что птиц семейства фазановых из гладкоствольного огнестрельного оружия житель Кузбасса подстрелил незаконно, поскольку у него имелась действующая путевка только на добычу сибирской косули. Ружье и добыча изъяты.
По факту нарушения правил охоты проводится проверка, после которой будет принято законное решение.
15:12:55 15-11-2023
Хороший автомобиль. Мне тоже такой нада
15:40:48 15-11-2023
Тетерева не пробовал. Вкусный хоть? Или как зайчатина?
16:56:50 15-11-2023
Гость (15:40:48 15-11-2023) Тетерева не пробовал. Вкусный хоть? Или как зайчатина?... Вааще огонь! Отвариваешь, потом тушишь с луком в сковороде!
17:07:30 15-11-2023
Тогда попробую. Приспрошусь у знакомых охотников. Утка помню очень пришлась по вкусу.