На Алтае осудили экс-чиновника, отправившего людей жить в жуткий заброшенный барак

Бывший замглавы района вину не признал, указав, что не было денег для переселения в нормальные условия

16 мая 2023, 15:32, ИА Амител





Заброшенный дом, в который отправили людей / Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае осудили бывшего заместителя главы администрации Бийского района за халатность при расселении жильцов аварийного дома, сообщает региональный СК.

Напомним, в апреле 2021 года жители посёлка Боровое записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору края Виктору Томенко с просьбой не переселять их в полуразрушенный барак. Следствие усмотрело в действиях чиновников халатность, а глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

В 2018 году жилой многоквартирный дом признали аварийным, проживающих в нём жителей необходимо было расселить.

"Жильцам предложили переехать в здание общежития, расположенное в посёлке Первомайском, которое было нежилым и непригодным для проживания. В комнатах не было батарей, кухни и санузла, окна были не остеклены, а заколочены фанерой, не было счётчиков воды и электроэнергии", – рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что халатные действия чиновника повлекли "нарушение конституционных прав граждан на достойные условия проживания в безопасных жилых помещениях, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам".

Бывший замглавы района вину не признал. По его словам, не было финансовой возможности расселить людей в нормальные жилые помещения. Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.