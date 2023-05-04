Жителей аварийных зданий планируют переселять в деревянные дома
В регионах необходимо будет активизировать "информационную работу" с населением
04 мая 2023, 13:50, ИА Амител
Минстрой РФ внёс поправки в рекомендации по формированию региональных программ переселения из аварийного жилья, предусматривающие переезд в деревянные дома, пишет "СенатИнформ".
Член Совфеда Татьяна Гигель пояснила, что деревянное домостроение может ускорить развитие лесопромышленного комплекса. Для этого, например, можно переселять жителей ветхого и аварийного жилья в индивидуальные и многоквартирные деревянные дома.
"Мы предлагаем также рассмотреть тему увеличения заинтересованности граждан в таком жильё", – уточнила сенатор.
Она указала, что в регионах необходимо будет активизировать "информационную работу" с населением, чтобы донести до жителей преимущества жизни в деревянных домах. Также можно ввести какие-то льготы.
Ранее Республику Алтай назвали самым "деревянным" регионом России – там деревянного жилья больше половины от общего количества.
14:13:30 04-05-2023
Чет не понял, в Москве новую цель определили, Россию, без леса и тайги оставить чели!? Мы че скоро все углекислотой научимся? Че творят та?
14:19:17 04-05-2023
так себе вариантик...путевое же не построят, бараков наделают....а с др. стороны сидеть в развалюхе (стариков в расчет не беру) чтобы получить новенькое жилье - махинация 100%. новое жилье давать только глубоким старикам, которые уже ничего не смогут купить. Остальным - думать о житье-бытье надо было, халявы быть не должно. Рушится дом - почему государство то должно новое давать?! я прям понять не могу? максимум - реально субсидия какая то на 1 взнос чтоб хотя бы хватило, не более.
14:57:52 04-05-2023
Норм тема. Можно за страховку от пожара с жильцов 10 шкур сдирать. Заодно и новые рабочие места мадамкам в офисах будут, бумажки задорого перекладывать.
16:52:39 04-05-2023
Ну бред же, лес идёт в Китай, для деревянных домов земли нет, под высотки уже не хватает.
12:24:08 05-05-2023
Гость (16:52:39 04-05-2023) Ну бред же, лес идёт в Китай, для деревянных домов земли нет... Ключевое слово МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ
12:22:54 05-05-2023
Многоквартирные деревянные дома - это прорыв, никогда такого не было