Жителей аварийных зданий планируют переселять в деревянные дома

В регионах необходимо будет активизировать "информационную работу" с населением

04 мая 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минстрой РФ внёс поправки в рекомендации по формированию региональных программ переселения из аварийного жилья, предусматривающие переезд в деревянные дома, пишет "СенатИнформ".

Член Совфеда Татьяна Гигель пояснила, что деревянное домостроение может ускорить развитие лесопромышленного комплекса. Для этого, например, можно переселять жителей ветхого и аварийного жилья в индивидуальные и многоквартирные деревянные дома.

"Мы предлагаем также рассмотреть тему увеличения заинтересованности граждан в таком жильё", – уточнила сенатор.

Она указала, что в регионах необходимо будет активизировать "информационную работу" с населением, чтобы донести до жителей преимущества жизни в деревянных домах. Также можно ввести какие-то льготы.

Ранее Республику Алтай назвали самым "деревянным" регионом России – там деревянного жилья больше половины от общего количества.