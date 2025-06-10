На Алтае осудили мужчину с высшим криминальным статусом "положенца"
Он вел активную деятельность, направленную на сохранение так называемой воровской среды
10 июня 2025, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае суд вынес приговор в отношении 60-летнего местного жителя Евгения Побегайло и трех соучастников по уголовным делам о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщает региональный СК.
"С 2014 года Побегайло имеет высший криминальный статус "положенца" и обладает властными полномочиями в отношении лиц, придерживающихся криминальной идеологии. Он осуществлял управление преступной средой, вел активную антиобщественную и преступную деятельность, направленную на сохранение так называемой воровской среды", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, как уточняется, в 2021–2023 годах Побегайло совместно с тремя своими знакомыми совершил вымогательства денег и имущества шестерых граждан на сумму свыше 900 тысяч рублей.
Суд назначил Побегайло наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части – в колонии особого режима.
Трем соучастникам назначено наказание от 4 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов.
12:16:59 10-06-2025
Патрон от ПМ стоит 20 руб
12:26:10 10-06-2025
Гость (12:16:59 10-06-2025) Патрон от ПМ стоит 20 руб ... Продаёшь не дорого
Ворованый?
12:28:38 10-06-2025
Новости про положенцев все как под копирку. И приговоры, и сроки, и количество жуликов и потерпевших .. да и текст по принципу "впиши нужное".
16:07:26 10-06-2025
А если он по контракту совершит какой-нибудь красивый подвиг и вернётся героем - ему можно снова быть этим самым положинцем?
22:55:40 10-06-2025
767 (16:07:26 10-06-2025) А если он по контракту совершит какой-нибудь красивый подвиг... Нет
05:25:28 11-06-2025
По "понятиям", за которые его осудили, нельзя ему воевать за государство, которое он не любит. Иначе корону снимут.
09:37:00 11-06-2025
Гость (05:25:28 11-06-2025) По "понятиям", за которые его осудили, нельзя ему воевать за... которая на пояснице?