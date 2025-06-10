На Алтае осудили мужчину с высшим криминальным статусом "положенца"

Он вел активную деятельность, направленную на сохранение так называемой воровской среды

10 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд вынес приговор в отношении 60-летнего местного жителя Евгения Побегайло и трех соучастников по уголовным делам о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве, сообщает региональный СК.

"С 2014 года Побегайло имеет высший криминальный статус "положенца" и обладает властными полномочиями в отношении лиц, придерживающихся криминальной идеологии. Он осуществлял управление преступной средой, вел активную антиобщественную и преступную деятельность, направленную на сохранение так называемой воровской среды", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, как уточняется, в 2021–2023 годах Побегайло совместно с тремя своими знакомыми совершил вымогательства денег и имущества шестерых граждан на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Суд назначил Побегайло наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части – в колонии особого режима.

Трем соучастникам назначено наказание от 4 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов.