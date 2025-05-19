На Алтае осудили пастушку, привязавшую сына к дереву за распугивание скота
Ребенка изъяли из семьи и передали на воспитание биологическому отцу
19 мая 2025, 15:16, ИА Амител
В Республике Алтай приговорили к трем годам принудительных работ 27-летнюю жительницу села Черга, которая в качестве наказания привязала к дереву шестилетнего сына, сообщает РИА Новости.
"Женщина с супругом и своим сыном занималась выпасом скота. За незначительный проступок решила наказать ребенка, который баловался и распугал скот, привязав его за туловище к дереву. Мальчик смог самостоятельно освободиться", – рассказали в региональном СК.
Органы опеки и попечительства изъяли ребенка из семьи и передали на воспитание биологическому отцу.
Суд приговорил женщину к принудительным работам сроком на три года, а также взыскал 50 тысяч рублей в пользу мальчика в счет компенсации морального вреда.
Также в незаконном лишении свободы ребенка обвиняют и его 37-летнего отчима, суд над ним еще идет. Как сообщалось ранее, мужчина признал вину.
15:22:08 19-05-2025
Это давняя традиция - по велению мачехи зимой на санях увозить ребенка подальше в лес и там оставлять.
15:33:59 19-05-2025
мальчуган живучий - толк будет.
удачи. жить начал бодро.
15:54:02 19-05-2025
Если по другому до сопляков не доходит, как ещё в головушку бестолковую вдолбить
15:57:37 19-05-2025
короче по сермяжному, исконному и посконному.
действительно в лучших традициях сказки морозко.
когда куколд отвез собственного ребенка замерзать в лес.