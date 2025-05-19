На Алтае осудили пастушку, привязавшую сына к дереву за распугивание скота

Ребенка изъяли из семьи и передали на воспитание биологическому отцу

19 мая 2025, 15:16, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Республике Алтай приговорили к трем годам принудительных работ 27-летнюю жительницу села Черга, которая в качестве наказания привязала к дереву шестилетнего сына, сообщает РИА Новости.

"Женщина с супругом и своим сыном занималась выпасом скота. За незначительный проступок решила наказать ребенка, который баловался и распугал скот, привязав его за туловище к дереву. Мальчик смог самостоятельно освободиться", – рассказали в региональном СК.

Органы опеки и попечительства изъяли ребенка из семьи и передали на воспитание биологическому отцу.

Суд приговорил женщину к принудительным работам сроком на три года, а также взыскал 50 тысяч рублей в пользу мальчика в счет компенсации морального вреда.

Также в незаконном лишении свободы ребенка обвиняют и его 37-летнего отчима, суд над ним еще идет. Как сообщалось ранее, мужчина признал вину.