На Алтае ужесточили приговор многодетной матери, отправившей голого сына на мороз

Прокуратура посчитала прежний приговор слишком мягким

17 августа 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае суд добавил три месяца к четырехлетнему сроку женщине, истязавшей троих детей, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, инцидент произошел 21 января 2022 года в Шелаболихинском районе. Пятилетнего мальчика без одежды и обуви выгнали на мороз, где он находился продолжительное время, пока его не заметила местная жительница. Выяснилось, что 27-летняя мать троих малолетних сыновей и ее 35-летний сожитель постоянно издевались над детьми. В мае 2023 года женщине назначили четыре года лишения свободы, мужчине – четыре с половиной года.

Прокуратура посчитала приговор многодетной матери слишком мягким и обжаловала его.

"По доводам апелляционного представления наказание осужденной усилено до четырех лет трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – рассказали в ведомстве.

Наказание мужчине осталось прежним – четыре с половиной года в колонии строгого режима.

В настоящее время дети 2020, 2016 и 2015 годов рождения находятся в безопасных условиях.