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На Алтае ужесточили приговор многодетной матери, отправившей голого сына на мороз

Прокуратура посчитала прежний приговор слишком мягким

17 августа 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае суд добавил три месяца к четырехлетнему сроку женщине, истязавшей троих детей, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, инцидент произошел 21 января 2022 года в Шелаболихинском районе. Пятилетнего мальчика без одежды и обуви выгнали на мороз, где он находился продолжительное время, пока его не заметила местная жительница. Выяснилось, что 27-летняя мать троих малолетних сыновей и ее 35-летний сожитель постоянно издевались над детьми. В мае 2023 года женщине назначили четыре года лишения свободы, мужчине – четыре с половиной года.

Прокуратура посчитала приговор многодетной матери слишком мягким и обжаловала его. 

"По доводам апелляционного представления наказание осужденной усилено до четырех лет трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – рассказали в ведомстве.

Наказание мужчине осталось прежним – четыре с половиной года в колонии строгого режима.

В настоящее время дети 2020, 2016 и 2015 годов рождения находятся в безопасных условиях.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 1

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Гость

16:07:43 17-08-2023

Вот это прям жёстко. 3 месяца. Был бы мужик - три года бы впаяли.

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