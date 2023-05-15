На Алтае осудили сожителей, выгнавших на мороз голого ребёнка

Мать троих детей и её возлюбленный длительное время издевались над малолетними мальчиками

15 мая 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае многодетную мать и её сожителя признали виновными в истязании троих малолетних детей, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл 21 января 2022 года в селе Селезнёво Шелаболихинского района. Пятилетнего мальчика без одежды и обуви выгнали мороз, где он находился продолжительное время, пока его не увидела местная жительница.

"Сожители на протяжении длительного времени применяли психическое и физическое насилие в отношении детей 2020, 2016 и 2015 годов рождения. Мать проявляла бессердечность и жестокость по отношению к сыновьям – истязала детей, а также не пресекала действия со стороны сожителя, который систематически наносил детям побои", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, мальчиков не обеспечивали необходимым питанием и одеждой, а также они не получали образование. При этом они жили в условиях антисанитарии и постоянно наблюдали за взрослыми в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняет региональная прокуратура, сельчанка при задержании и в отделе полиции укусила полицейских за руки, а её возлюбленный угрожал ударить правоохранителя.

27-летнюю мать троих детей и её 35-летнего сожителя признали виновными. Женщина получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима, мужчина – четыре с половиной года в колонии строгого режима.