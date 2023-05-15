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На Алтае осудили сожителей, выгнавших на мороз голого ребёнка

Мать троих детей и её возлюбленный длительное время издевались над малолетними мальчиками

15 мая 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru
Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае многодетную мать и её сожителя признали виновными в истязании троих малолетних детей, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл 21 января 2022 года в селе Селезнёво Шелаболихинского района. Пятилетнего мальчика без одежды и обуви выгнали мороз, где он находился продолжительное время, пока его не увидела местная жительница.

"Сожители на протяжении длительного времени применяли психическое и физическое насилие в отношении детей 2020, 2016 и 2015 годов рождения. Мать проявляла бессердечность и жестокость по отношению к сыновьям – истязала детей, а также не пресекала действия со стороны сожителя, который систематически наносил детям побои", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, мальчиков не обеспечивали необходимым питанием и одеждой, а также они не получали образование. При этом они жили в условиях антисанитарии и постоянно наблюдали за взрослыми в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняет региональная прокуратура, сельчанка при задержании и в отделе полиции укусила полицейских за руки, а её возлюбленный угрожал ударить правоохранителя.

27-летнюю мать троих детей и её 35-летнего сожителя признали виновными. Женщина получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима, мужчина – четыре с половиной года в колонии строгого режима.

Алтайский край суд громкое дело

Комментарии 2

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Гость

09:39:39 16-05-2023

Пора уже в нашей стране наладить работу соц.защиты....Прям поголовно брать на учет вот таких "благополучных"...Почти каждый день вот такие новости. Уже пора что то делать. То убийство, то насилие над собственными детьми...Волосы дыбом...А куда детей отдадут????? Спасибо не равнодушным людям. Возможно пресекли самое ужасное...Представляю, что дети натерпелись!!!

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Гость

11:57:34 16-05-2023

За детишек-спрос особый!!!

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