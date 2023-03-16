В Алтайском крае осудили новосибирского школьника, который ударил друга ножом в спину

В ноябре 2022 года 14-летний подросток приехал погостить к бабушке в одно из сёл Егорьевского района. Там у него произошёл конфликт с другом-ровесником

16 марта 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

14-летнего новосибирца осудили в Алтайском крае за то, что он ножом-бабочкой ударил своего товарища в одном из сёл Егорьевского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, суд назначил подростку наказание с учётом смягчающих обстоятельств в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

Как установили следователи и суд, несовершеннолетний находился на каникулах в гостях у бабушки в одном из сёл Егорьевского района. 6 ноября 2022 года между ним и его другом произошёл конфликт, в ходе которого подросток схватил нож и ударил им в спину оппонента.

14-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу, где своевременно оказали медицинскую помощь.