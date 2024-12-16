На Алтае отбирают компании в федеральный проект по повышению производительности

Он начнет работу в регионе в 2025 году

16 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Представители компаний и эксперты РЦК / Фото: АКЦР

В декабре специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) и Министерство экономразвития Алтайского края провели отборочные мероприятия для участия в федеральном проекте "Производительность труда" двух крупных региональных компаний "Управление ЖБИ-100" и АО "Машзавод ЭТС". К участию в проекте приглашают и другие алтайские предприятия. Программа стартует в 2025 году и призвана помочь организациям работать быстрее, качественнее и эффективнее.

Как проходил отбор?

Эксперты встретились с представителями ООО "Управление ЖБИ-100" и АО "Машзавод ЭТС" и подробно объяснили цели проекта, рассказали, как он помогает повысить производительность и поделились опытом работы в предшествующие годы.

Руководители предприятий провели экскурсии по заводам. Специалисты посмотрели, насколько организована работа и предложили варианты улучшений. После осмотра подписали подтверждающие документы.

"В Алтайском крае набирает обороты процесс отбора предприятий для участия в проекте по повышению производительности труда. Ранее отобрали две здравницы города-курорта Белокурихи – АО Санаторий "Алтай" и ООО Санаторий "Родник Алтая". Оптимизацией пилотных потоков в этих организациях займутся эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, с которыми мы будем тесно сотрудничать до 2030 года", – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

ООО "Управление ЖБИ-100" – одно из крупнейших предприятий Алтайского края, специализирующееся на производстве железобетонных изделий. Работает с 1973 года, сотрудничает с "Жилищной инициативой", "СЗ СК "Алгоритм", "СтройМонолит" и другими.



АО "Машзавод ЭТС" основан в 1997 году, один из крупных производителей дизель-электрических установок в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как добиваются улучшений на производстве?

Эксперты РЦК проводят детальный анализ пилотного потока и всех процессов на нем, выявляя узкие места и резервы для оптимизации. Далее разрабатывают и внедряют передовые технологии и методы управления производством, направленные на минимизацию потерь и повышение эффективности. А также обучают персонал. Сотрудники предприятий проходят обучение новым методам работы, что позволяет им повысить квалификацию и внести свой вклад в общую оптимизацию.

Кто может стать участником проекта?

Принять участие в проекте могут компании с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики: производство, строительство, транспорт, сельское хозяйство, рыбоводство и рыболовство.

Чтобы подать заявку, необходимо обратиться в Министерство экономического развития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20, или написать на почту innov@alregn.ru.