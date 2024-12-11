Бережливые технологии придут в санатории Белокурихи

Здравницы начнут модернизацию в рамках проекта "Производительность труда"

11 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Белокуриха / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Два крупных санатория Белокурихи – "Алтай" и "Родник Алтая" – присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Эксперты Федерального центра компетенций помогут им оптимизировать внутренние процессы за счет внедрения бережливых технологий.

Цель участия – сделать работу более эффективной. Это позволит:

повысить качество обслуживания;

оптимизировать затраты;

укрепить позиции на рынке туристических услуг.

Это крупные санаторно-курортные организации с развитой инфраструктурой и мощной лечебно-профилактической базой. Задача – помочь им использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно, обучив сотрудников навыкам проектного управления и бережливого производства, отметил начальник управления инновационного развития и кластерной политики, замминистра экономразвития Алтайского края Сергей Кореннов.

Активная фаза проекта стартует в 2025 году. Это будет происходить в рамках федерального проекта "Производительность труда", который пришел на смену одноименному нацпроекту, завершившемуся в этом году.

Сейчас санатории проходят подготовку: выбирают пилотный поток, создают рабочую группу и т.д.

Важно отметить, что меры поддержки по повышению производительности труда стали доступны организациям туротрасли только в 2024 году. Это касается гостиниц, кемпингов, санаториев, турагентств, туроператоров, ярмарок, парков отдыха, пляжей, парков аттракционов с выручкой от 180 миллионов рублей.

Алтайский край уже имеет успешный опыт внедрения бережливых технологий.

Например, ЗАО "Алейскзернопродукт", производитель крупы, присоединился к нацпроекту в 2021 году и успешно завершил активную фазу работ в 2022 году. С тех пор предприятие продолжает тиражировать полученный опыт на других производственных участках.

Другой пример – предприятие "ТК ГолдСибУпак", ставшее участником 18-й волны проекта. Благодаря использованию бережливых технологий, компания добилась впечатляющих результатов: время выполнения процессов сократилось на 64%, объем незавершенного производства уменьшился на 25%, а выработка увеличилась на 11%.

В дальнейшем там планируют распространить успешный опыт на другие производственные линии.

Напомним, с 2021 года в Алтайском крае проводят встречи, на которых представители компаний – участников нацпроекта могут посетить "образцовые" предприятия и изучить внедрение бережливых технологий. Благодаря этому уже более 250 сотрудников компаний получили навыки эффективной организации работы на предприятии.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в нем могут компании с объемом годовой выручки от 400 миллионов рублей.