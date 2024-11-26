На Алтае отдыхающая четыре часа говорила с мошенниками и чуть не лишилась накоплений

Предотвратить преступление помог бывший сотрудник МВД

26 ноября 2024, 12:35, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Белокурихе мошенники чуть не похитили у отдыхающей более 300 тыс. рублей. Предотвратить потерю накоплений помог бывший сотрудник МО МВД России "Белокурихинский". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Учительница из Новосибирска приехала в Белокуриху на отдых. В один из дней ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками спецслужб. Женщина разговаривала с ними почти четыре часа. Сначала мошенники заявили, что на ее счет якобы поступило более 3 млн рублей из недружественной страны и их пытаются перевести. Потом женщине предложили обезопасить личные сбережения. Для этого якобы необходимо перевести деньги на другой счет.

Мошенники вызвали отдыхающей такси. Она заявила, что поедет вместе с подругой. Злоумышленники запретили это делать, так как она по их указанию написала заявление о неразглашении полученной информации. Напуганная женщина ничего не рассказала близким и поехала в сторону ближайшего банкомата. Ее подруга заметила, что знакомая ведет себя странно и рассказала о ситуации охране санатория.

"Одним из сотрудников охраны оказался бывший сотрудник МО МВД России "Белокурихинский". Он, зная, как правильнее всего действовать в таких случаях, проанализировал ситуацию, позвонил в дежурную часть МО МВД России "Белокурихинский" и проследовал на личном транспорте к банкомату. В это время напуганная женщина все еще продолжала телефонный разговор с мошенниками и, уже сняв денежные средства, намеревалась положить их в банкомат. Еще минута и она бы лишилась всех своих накопленных сбережений. Вовремя подоспевшие ветеран органов внутренних дел и наряд полиции не дали учительнице перевести мошенникам все свои накопления – 325 тыс. рублей", – сообщили в ведомстве.

После произошедшего полицейские провели с женщиной разъяснительную беседу. Они напомнили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками органов власти или силовых структур. Личные данные своих жертв аферисты получают из открытых источников.