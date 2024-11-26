На Алтае отдыхающая четыре часа говорила с мошенниками и чуть не лишилась накоплений
Предотвратить преступление помог бывший сотрудник МВД
26 ноября 2024, 12:35, ИА Амител
В Белокурихе мошенники чуть не похитили у отдыхающей более 300 тыс. рублей. Предотвратить потерю накоплений помог бывший сотрудник МО МВД России "Белокурихинский". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Учительница из Новосибирска приехала в Белокуриху на отдых. В один из дней ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками спецслужб. Женщина разговаривала с ними почти четыре часа. Сначала мошенники заявили, что на ее счет якобы поступило более 3 млн рублей из недружественной страны и их пытаются перевести. Потом женщине предложили обезопасить личные сбережения. Для этого якобы необходимо перевести деньги на другой счет.
Мошенники вызвали отдыхающей такси. Она заявила, что поедет вместе с подругой. Злоумышленники запретили это делать, так как она по их указанию написала заявление о неразглашении полученной информации. Напуганная женщина ничего не рассказала близким и поехала в сторону ближайшего банкомата. Ее подруга заметила, что знакомая ведет себя странно и рассказала о ситуации охране санатория.
"Одним из сотрудников охраны оказался бывший сотрудник МО МВД России "Белокурихинский". Он, зная, как правильнее всего действовать в таких случаях, проанализировал ситуацию, позвонил в дежурную часть МО МВД России "Белокурихинский" и проследовал на личном транспорте к банкомату. В это время напуганная женщина все еще продолжала телефонный разговор с мошенниками и, уже сняв денежные средства, намеревалась положить их в банкомат. Еще минута и она бы лишилась всех своих накопленных сбережений. Вовремя подоспевшие ветеран органов внутренних дел и наряд полиции не дали учительнице перевести мошенникам все свои накопления – 325 тыс. рублей", – сообщили в ведомстве.
После произошедшего полицейские провели с женщиной разъяснительную беседу. Они напомнили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками органов власти или силовых структур. Личные данные своих жертв аферисты получают из открытых источников.
12:55:30 26-11-2024
а еще детей учила
13:01:36 26-11-2024
Телефон включается - мозг отключается, такой вот триггер у многих.
16:11:41 26-11-2024
Гость (13:01:36 26-11-2024) Телефон включается - мозг отключается, такой вот триггер у м... обьясняю
1. есть наборы звуков которые отключают мозг. Произнося вроде бы обычные слова человек усыпляется дистанционно. Это разработки пентагона
2. американские телефоны. У них в динамик и код вшиты спец возможности позворляющие влиять на мозги человека. Эти все айфоны рекламируют не просто так
3. мошенники не всегда сегодня мошенники. Это украинские терроористические группы которые проходили спец обучение в нато. Именно чтобы мозги голосом уметь отключать
Вывод один - размотать могут любого. Важно вовремя разбить или отнять телефон если видите что то не так с человеком происходит. И надо вывести из гипноза либо будильником над ухом либо ударом по лицу
16:19:29 26-11-2024
холмс (16:11:41 26-11-2024) обьясняю1. есть наборы звуков которые отключают мозг. Пр... Фигасе вас плющит.
16:24:45 26-11-2024
холмс (16:11:41 26-11-2024) обьясняю1. есть наборы звуков которые отключают мозг. Пр... Где записаться на ваши лекции?
13:11:55 26-11-2024
да уж... и вот это учитель.
14:59:30 26-11-2024
Элен без ребят (13:11:55 26-11-2024) да уж... и вот это учитель. ...
Элен! Милая! А других НЕТ! Просто нет. Зайди в любую школу. Это ж просто ужас...
15:59:00 26-11-2024
Я думал она за 4 часа все деньги протрындела....
16:25:38 26-11-2024
спасибо этому бдительному ветерану МВД. Он вполне вероятно спас жизнь этой учительнице
насколько я понимаю эти 300 тысяч были все что она сумела за долгий срок скопить
удар потери последних денег обычно таких пожилых людей убивает.
16:33:06 26-11-2024
майор (16:25:38 26-11-2024) спасибо этому бдительному ветерану МВД. Он вполне вероятно с... А откуда инфа, что она пожилая?
07:01:49 27-11-2024
где показательный суд над этими жуликами, и огромные сроки в самых строгих условиях? ведь ущерб они наносят простым людям колоссальный, как материальный, так и моральный!