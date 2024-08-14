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На Алтае отец троих детей ушел на СВО, чтобы погасить миллионный долг по алиментам

Мужчина обязан был перечислять половину заработка на содержание детей, но не делал этого

14 августа 2024, 07:48, ИА Амител

Российские военнослужащие / Фото: mil.ru
Российские военнослужащие / Фото: mil.ru

В Алтайском крае житель заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы погасить накопленный долг по алиментам и избежать уголовного наказания, сообщает региональная ФССП.

29-летний житель одного из сел Ключевского района обязан выплачивать алименты в размере половины заработка на содержание троих несовершеннолетних детей.

"Деньги не перечислял, в результате образовалась задолженность более 1 млн рублей. Мужчина был привлечен к административной ответственности, но продолжил без уважительных причин уклоняться от уплаты", - рассказали в ведомстве.

Данный факт стал основанием для возбуждения уголовного дела. В итоге мужчина принял решение служить Родине и выплачивать алименты из своего довольствия. В настоящее время уголовное дело в отношении должника приостановлено.

Алтайский край СВО Алименты

Комментарии 21

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горожанка

07:57:37 14-08-2024

Не такие заголовки нужно писать.
Нужно так: "Отец троих детей ушел на СВО, чтобы его дети жили под мирным небом на головами, чтобы не знали что такое нацизм, чтобы были уверены в завтрашнем дне..."

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Гость

08:22:49 14-08-2024

горожанка (07:57:37 14-08-2024) Не такие заголовки нужно писать.Нужно так: "Отец троих д... Про завтрашний день у вас в гаражах что говорят ?

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Гость

08:57:15 14-08-2024

Гость (08:22:49 14-08-2024) Про завтрашний день у вас в гаражах что говорят ? ...
У вас в Киеве про его капитуляцию пока ещё ничего не говорят?

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Гость

11:29:20 14-08-2024

Гость (08:22:49 14-08-2024) Про завтрашний день у вас в гаражах что говорят ? ... У горожанки благополучная кухня, гаражные страсти и ужасы там не калякают, а потому у нее на кухне голубое небо и благолепие.

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Гость

08:46:17 14-08-2024

горожанка (07:57:37 14-08-2024) Не такие заголовки нужно писать.Нужно так: "Отец троих д... Так если бы он для этого ушел - то и писали бы.

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Гость

09:01:09 14-08-2024

Гость (08:46:17 14-08-2024) Так если бы он для этого ушел - то и писали бы. ...
Вна украине уходят служить заокеанскому американскому империализму,то есть далекому дяде сэму.Не так?

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Гость

12:37:48 14-08-2024

горожанка (07:57:37 14-08-2024) Не такие заголовки нужно писать.Нужно так: "Отец троих д... никто не верит уже вашим заголовкам

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Гость

08:00:17 14-08-2024

У нас в Черемном отец 4 детей пошел подзаработать, похоронили весной.

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Гость

08:54:50 14-08-2024

Гость (08:00:17 14-08-2024) У нас в Черемном отец 4 детей пошел подзаработать, похоронил...
Но дети обеспечены.

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Гость

09:20:03 14-08-2024

Гость (08:54:50 14-08-2024) Но дети обеспечены.... Такое комментировать - только портить.

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Гость

09:34:32 14-08-2024

Гость (09:20:03 14-08-2024) Такое комментировать - только портить. ... Для вас интересы Родины и ячейки общества пустой звук?Подавляющее большинство так не считает.Вы,видимо,из меньшинства...

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Гость

09:48:36 14-08-2024

Гость (09:34:32 14-08-2024) Для вас интересы Родины и ячейки общества пустой звук?Подав...
Большинство считает как раз по другому. Но на фоне вашего верещания их просто не слышно.

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Гость

10:35:21 14-08-2024

Гость (09:48:36 14-08-2024) Большинство считает как раз по другому. Но на фоне вашег... Как считают-то? В погребе или в подвале прятаться?

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Гость

09:38:15 14-08-2024

Гость (09:20:03 14-08-2024) Такое комментировать - только портить. ... Вот вы воздух здесь и не портите.Не надо.

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Гость

12:43:15 14-08-2024

Гость (08:54:50 14-08-2024) Но дети обеспечены.... При такой инфляции, на сколько месяцев хватит этот гонорар?

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Гость

09:01:43 14-08-2024

Гость (08:00:17 14-08-2024) У нас в Черемном отец 4 детей пошел подзаработать, похоронил...
Но ведь подзаработал. Что не так?

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Гость

08:07:31 14-08-2024

Пошла в гору брошенка ...

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Гость

09:17:22 14-08-2024

Подстава для производителей новых человеков. Не так надо... И так мужчины не хотят распространять свой ген

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Гость

09:41:38 14-08-2024

Гость (09:17:22 14-08-2024) Подстава для производителей новых человеков. Не так надо... ... Коммент настоящего музжчины....

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Гость

16:37:58 14-08-2024

Гость (09:17:22 14-08-2024) Подстава для производителей новых человеков. Не так надо... ... Не хотят и не надо. Если не хочет детей содержать, значит недостоин, чтобы его гены распространялись. Естественный отбор и премия Дарвина.

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Гость

12:27:40 14-08-2024

Похоже все навальнята и хохлопитеки амика минусить вылезли.

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