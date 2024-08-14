На Алтае отец троих детей ушел на СВО, чтобы погасить миллионный долг по алиментам

Мужчина обязан был перечислять половину заработка на содержание детей, но не делал этого

14 августа 2024, 07:48, ИА Амител

Российские военнослужащие / Фото: mil.ru

В Алтайском крае житель заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы погасить накопленный долг по алиментам и избежать уголовного наказания, сообщает региональная ФССП.

29-летний житель одного из сел Ключевского района обязан выплачивать алименты в размере половины заработка на содержание троих несовершеннолетних детей.

"Деньги не перечислял, в результате образовалась задолженность более 1 млн рублей. Мужчина был привлечен к административной ответственности, но продолжил без уважительных причин уклоняться от уплаты", - рассказали в ведомстве.

Данный факт стал основанием для возбуждения уголовного дела. В итоге мужчина принял решение служить Родине и выплачивать алименты из своего довольствия. В настоящее время уголовное дело в отношении должника приостановлено.