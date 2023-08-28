На Алтае парень деревяшкой убил сожителя матери во время пропития металлолома

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы

28 августа 2023, 18:03, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае 21-летнего жителя будут судить за убийство сожителя своей матери, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в мае 2023 года в одном из сел Рубцовского района. Молодой человек вместе с 38-летним сожителем матери проникли на склад крестьянско-фермерского хозяйства и похитили металлолом.

"После мужчины направились домой распивать спиртное. В ходе застолья между ними произошел конфликт, переросший в драку", - рассказали в ведомстве.

Сельчанин взял деревянную палку и начал бить ей по голове оппонента. От полученных повреждений мужчина скончался.

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы за убийство и кражу.