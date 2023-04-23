На Алтае парень нашёл пять тысяч рублей и на него завели уголовное дело
Женщина, которая обронила деньги, обратилась в полицию
23 апреля 2023, 20:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Майминском районе Республики Алтай на 19-летнего молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража" из-за найденной купюры. Об этом сообщили в региональном МВД.
Сельчанка сняла деньги в банкомате, но при пересчёте не обнаружила пятитысячной купюры, позвонила в банк, где ей посоветовали пройти к ближайшему отделению.
После проверки камер выяснилось, что утерянные деньги подобрал молодой человек, который зашёл к банкоматам следом.
Парня доставили в отделение полиции, он признался в содеянном.
00:01:06 24-04-2023
Надо было сказать, что - купюра была подозрительная и я её выкинул.
08:53:30 24-04-2023
Клуша, подвела парня под статью. Он же поди не знал, что эта купюра именно ее. На улице же находят и ничо.
09:38:41 24-04-2023
курица
09:46:56 24-04-2023
Пареньку надо было, когда купюру увидел, отойти от банкомата, снять курточку и снова подойти забрать купюру прикрывая лицо рукой или сбоку вне обзора камеры.
11:58:11 24-04-2023
это получается я рубль найду надо в полицию идти?
12:05:21 24-04-2023
Не должно это быть кражей. Кто так квалифицирует, того нужно обвинять в геноциде. Примерно равнозначно получится.
12:52:57 24-04-2023
Был случай, ограбили инкассаторов, убегали на машине от милиции, когда поняли, что не уйти, стали выбрасывать в окно машины деньги, люди стали эти деньги хватать. Потом власти объявили, что все, кто деньги подобрал, должны их сдать. Кто не сдал и кого смогли вычислить, посадили на реальные сроки.
13:45:55 24-04-2023
Гость (12:52:57 24-04-2023) Был случай, ограбили инкассаторов, убегали на машине от мили... Кошмар!
13:56:48 24-04-2023
Гость (12:05:21 24-04-2023) Не должно это быть кражей. Кто так квалифицирует, того нужно... мозги иметь надо и законы знать , а не еренду писать, по закону то что вы чтото нашли не значит что оно ваше, в данном случае парень обязан был эту купюру отнести администратору зала того помещения где находится банкомат, о вашей же логике если я велик возле магазина без присмотра оставлю то его тоже можно брать кому угодно ведь хозяина рядом нет? а машину припаркованую во дворе тоже можно угонят? есть простое правило, не твоё не трогай
14:40:47 24-04-2023
кто потерял тот лох Я потерял кошелек с документами, картами и суммой денег. Хрена мне вернули лысого , и хрен кого нашли.. Сам лох, да.
18:46:43 24-04-2023
Прочитал коменты и .... зачастую сволочной же у нас народишко. Жлоб чужое прикарманил и его же жалеют.
21:49:03 24-04-2023
Гость. (18:46:43 24-04-2023) Прочитал коменты и .... зачастую сволочной же у нас народишк... Сама ты жлоб. Пусть недалёкий человек подобрал и унёс и готов был вернуть, а ему уголовку впаяли. Надо различать криминал со злым умыслом и просто недотёпство.