На Алтае парень нашёл пять тысяч рублей и на него завели уголовное дело

Женщина, которая обронила деньги, обратилась в полицию

23 апреля 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Майминском районе Республики Алтай на 19-летнего молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража" из-за найденной купюры. Об этом сообщили в региональном МВД.

Сельчанка сняла деньги в банкомате, но при пересчёте не обнаружила пятитысячной купюры, позвонила в банк, где ей посоветовали пройти к ближайшему отделению.

После проверки камер выяснилось, что утерянные деньги подобрал молодой человек, который зашёл к банкоматам следом.

Парня доставили в отделение полиции, он признался в содеянном.