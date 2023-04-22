Пенсионерка из Барнаула по просьбе мошенников установила приложение и лишилась денег

Лжесотрудники банка сообщили горожанке, что ей нужно установить на телефон двухфакторную защиту

22 апреля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мошенники вынудили 68-летнюю пенсионерку из Барнаула скачать приложение и похитили с её счёта 44 тысячи рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказала потерпевшая, ей через мессенджер позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она поинтересовалась историей её международных переводов, на что горожанка ответила, что не совершала подобных транзакций.

Тогда работница переадресовала звонок якобы в службу безопасности банка и разговор с пожилой женщиной продолжил уже другой лжесотрудник. Мужчина пояснил, что ей необходимо установить на телефон двухфакторную защиту от мошеннических действий.

"Под диктовку афериста пенсионерка установила приложение. Затем отправилась в отделение банка, чтобы обновить программу, как об этом просили её злоумышленники. Придя в банк и обратившись за помощью к сотрудникам, женщина узнала, что стала жертвой мошенников, а с её банковского счёта списано более 44 тысячи рублей", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счёта.