На Алтае парень после бурного застолья угнал машину и врезался в дерево
Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность
05 апреля 2025, 10:31, ИА Амител
В селе Красногорское Алтайского края сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего автоугонщика, сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы заметили на улице молодого человека с признаками сильного алкогольного опьянения и задержали нарушителя общественного порядка.
Однако во время разбирательства выяснили, что парень причастен к более серьезному преступлению: незадолго до встречи с правоохранителями он угнал автомобиль жителя райцентра. Сельчанин признался, что во время вечерней прогулки после бурного застолья он на улице увидел Toyota Corolla с незапертой дверью и, пользуясь случаем, решил покататься на иномарке.
"Он сумел завести машину, но его поездка оказалась очень короткой. Не справившись с управлением, молодой человек совершил ДТП и врезался в дерево", – рассказали в ведомстве.
Задержанного доставили в отдел полиции. Проводится процессуальная проверка. Ему грозит уголовное преследование и иск за разбитое авто.
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