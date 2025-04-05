На Алтае парень после бурного застолья угнал машину и врезался в дерево

Теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность

05 апреля 2025, 10:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю

В селе Красногорское Алтайского края сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего автоугонщика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы заметили на улице молодого человека с признаками сильного алкогольного опьянения и задержали нарушителя общественного порядка.

Однако во время разбирательства выяснили, что парень причастен к более серьезному преступлению: незадолго до встречи с правоохранителями он угнал автомобиль жителя райцентра. Сельчанин признался, что во время вечерней прогулки после бурного застолья он на улице увидел Toyota Corolla с незапертой дверью и, пользуясь случаем, решил покататься на иномарке.

"Он сумел завести машину, но его поездка оказалась очень короткой. Не справившись с управлением, молодой человек совершил ДТП и врезался в дерево", – рассказали в ведомстве.

Задержанного доставили в отдел полиции. Проводится процессуальная проверка. Ему грозит уголовное преследование и иск за разбитое авто.