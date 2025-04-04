"Кости переломаны, головы разбиты". Под Новосибирском подростки столкнулись на мопедах

Троих пострадавших госпитализировали

04 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Барабинском районе Новосибирской области трое подростков разбились на мопедах, сообщает "КП-Новосибирск".

"Дети катались на мопедах и врезались. После этого трое попали в реанимацию, кости переломаны, головы разбиты", – рассказали изданию очевидцы.

По данным областной ГАИ, авария случилась 3 апреля в 21:50. 14-летний водитель за рулем мопеда Sharmax без номеров ехал по дороге Н-0103 Барабинск – Новоульяновское со стороны Новоульяновского в направлении Барабинска. На пятом километре он, по предварительным данным, не выдержал дистанцию до движущегося впереди мопеда Motoland под управлением юноши 2009 года рождения и столкнулся с ним.

У подростков при этом не было прав.

Пострадали трое несовершеннолетних: 14-летний водитель Sharmax и его 17-летний пассажир, а также водитель Motoland. Всех доставили в больницу. У них диагностировали черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

3 апреля в Алтайском крае произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля на трассе Мартыново – Тогул – Залесово. Легковой автомобиль слетел в кювет и застрял между деревьями.