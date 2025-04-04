"Кости переломаны, головы разбиты". Под Новосибирском подростки столкнулись на мопедах
Троих пострадавших госпитализировали
04 апреля 2025, 14:30, ИА Амител
В Барабинском районе Новосибирской области трое подростков разбились на мопедах, сообщает "КП-Новосибирск".
"Дети катались на мопедах и врезались. После этого трое попали в реанимацию, кости переломаны, головы разбиты", – рассказали изданию очевидцы.
По данным областной ГАИ, авария случилась 3 апреля в 21:50. 14-летний водитель за рулем мопеда Sharmax без номеров ехал по дороге Н-0103 Барабинск – Новоульяновское со стороны Новоульяновского в направлении Барабинска. На пятом километре он, по предварительным данным, не выдержал дистанцию до движущегося впереди мопеда Motoland под управлением юноши 2009 года рождения и столкнулся с ним.
У подростков при этом не было прав.
Пострадали трое несовершеннолетних: 14-летний водитель Sharmax и его 17-летний пассажир, а также водитель Motoland. Всех доставили в больницу. У них диагностировали черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.
3 апреля в Алтайском крае произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля на трассе Мартыново – Тогул – Залесово. Легковой автомобиль слетел в кювет и застрял между деревьями.
14:35:05 04-04-2025
первый звоночек, для родителей, пусть башкой думают
15:34:40 04-04-2025
Гость (14:35:05 04-04-2025) первый звоночек, для родителей, пусть башкой думают... первый звоночек - это вообще размышлять о транспорте меньше чем с 4 колесами. здесь уже печальные последствия.
17:11:40 04-04-2025
А были бы мозги ещё и сотряс бы был.
17:41:23 04-04-2025
естественный отбор.
ветер воет, связки рвутся.
это детки ваши насмерть бьются.
10:08:15 05-04-2025
Костолом (17:41:23 04-04-2025) естественный отбор.ветер воет, связки рвутся.это...
Им пофиг! Еще родят. За деньги!