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"Кости переломаны, головы разбиты". Под Новосибирском подростки столкнулись на мопедах

Троих пострадавших госпитализировали

04 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Барабинском районе Новосибирской области трое подростков разбились на мопедах, сообщает "КП-Новосибирск".

"Дети катались на мопедах и врезались. После этого трое попали в реанимацию, кости переломаны, головы разбиты", – рассказали изданию очевидцы.

По данным областной ГАИ, авария случилась 3 апреля в 21:50. 14-летний водитель за рулем мопеда Sharmax без номеров ехал по дороге Н-0103 Барабинск – Новоульяновское со стороны Новоульяновского в направлении Барабинска. На пятом километре он, по предварительным данным, не выдержал дистанцию до движущегося впереди мопеда Motoland под управлением юноши 2009 года рождения и столкнулся с ним.

У подростков при этом не было прав. 

Пострадали трое несовершеннолетних: 14-летний водитель Sharmax и его 17-летний пассажир, а также водитель Motoland. Всех доставили в больницу. У них диагностировали черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

3 апреля в Алтайском крае произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля  на трассе Мартыново – Тогул – Залесово. Легковой автомобиль слетел в кювет и застрял между деревьями.

ДТП Новосибирская область

Комментарии 5

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Гость

14:35:05 04-04-2025

первый звоночек, для родителей, пусть башкой думают

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Гость

15:34:40 04-04-2025

Гость (14:35:05 04-04-2025) первый звоночек, для родителей, пусть башкой думают... первый звоночек - это вообще размышлять о транспорте меньше чем с 4 колесами. здесь уже печальные последствия.

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Гость

17:11:40 04-04-2025

А были бы мозги ещё и сотряс бы был.

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Костолом

17:41:23 04-04-2025

естественный отбор.

ветер воет, связки рвутся.
это детки ваши насмерть бьются.

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Гость

10:08:15 05-04-2025

Костолом (17:41:23 04-04-2025) естественный отбор.ветер воет, связки рвутся.это...
Им пофиг! Еще родят. За деньги!

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