На Алтае парень угнал мопед с коляской и "спрятал" в реке и под шифером

В качестве меры пресечения для молодого человека избрали подписку о невыезде

25 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Мопед в деревне / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 18-летний парень похитил мопед у 61-летнего жителя села Шипуново, ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

Молодой человек признался, что ранее бывал в гостях у мужчины и видел, что у него есть мопед.

"Чтобы мопед не смогли найти, он утопил люльку от него в реке, а транспортное средство угнал к своей сестре, где спрятал его под листами шифера", – рассказали в ведомстве.

В качестве меры пресечения для парня избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в другом алтайском селе 19-летний парень угнал у приятеля мотоцикл за 200 тысяч рублей и утопил в реке.