На Алтае парень украл с банковской карты своей бабушки 500 рублей и попал под статью

23-летнему сельчанину также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

15 января 2025, 10:44, ИА Амител

Фото: Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk / unsplash.com

Полицейские из Кулунды раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщили в МВД Алтайского края.

В дежурную часть обратилась 68-летняя местная жительница и рассказала, что ее 23-летний внук (он живет вместе с ней) украл у нее 500 рублей. Молодой человек перевел деньги себе, пока пенсионерка отдыхала в другой комнате.

Парня задержали. В отношении него возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде. Ранее его судили за аналогичное преступление.