На Алтае парень украл с банковской карты своей бабушки 500 рублей и попал под статью
23-летнему сельчанину также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
15 января 2025, 10:44, ИА Амител
Фото: Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk / unsplash.com
Полицейские из Кулунды раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщили в МВД Алтайского края.
В дежурную часть обратилась 68-летняя местная жительница и рассказала, что ее 23-летний внук (он живет вместе с ней) украл у нее 500 рублей. Молодой человек перевел деньги себе, пока пенсионерка отдыхала в другой комнате.
Парня задержали. В отношении него возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде. Ранее его судили за аналогичное преступление.
10:56:42 15-01-2025
Хорошие отношения в семье. Похоже пенсионерка решила избавиться от квартиранта. Недорого.
11:11:52 15-01-2025
На мороженку не хватало?
11:33:57 15-01-2025
ну видно что семейство дебилов бабка внуку 500р зажала, а внук дебил из пятихатки статью заработал, посадить конечно не посадят а вот статья жизнь подпортит.
12:26:41 15-01-2025
Гость (11:33:57 15-01-2025) ну видно что семейство дебилов бабка внуку 500р зажала, а ... Зря Вы так. Если ранее судим как указано в статье условный срок могут заменить на реальное лишение свободы.
11:49:06 15-01-2025
Какая-то мелочная и мстительная бабка. Сама поди такой же ментальности, как и внук-отморозок.
11:52:50 15-01-2025
уголовная ответственность по статье 158 УК РФ (кража) предусматривается при совершении хищения от 2 500 рублей