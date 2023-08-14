На Алтае пассажир машины улетел на крышу дома после ДТП
Пострадавшего доставили в Кош-Агачскую ЦРБ
14 августа 2023, 13:09, ИА Амител
В Республике Алтай один мужчина погиб и двое пострадали в результате ДТП, сообщает "В курсе 22".
Инцидент произошел в 05:19 утра 14 августа в селе Кош-Агач. Автомобиль Toyota Isis съехал с дороги и перевернулся.
В машине находилось три человека. Один мужчина погиб, еще одному оказали первую помощь.
"Пожарные, прибывшие на место происшествия, заметили поврежденную крышу гостевого домика. Удалось оперативно обнаружить еще одного пострадавшего в 15 метрах от места ДТП", – рассказали в паблике.
Выяснилось, что мужчину выбросило из автомобиля. Он был жив, но находился без сознания.
"Спасатели распилили обрешетку крыши, аккуратно извлекли пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
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