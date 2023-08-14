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На Алтае пассажир машины улетел на крышу дома после ДТП

Пострадавшего доставили в Кош-Агачскую ЦРБ

14 августа 2023, 13:09, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_04
Фото: t.me/mchs_04

В Республике Алтай один мужчина погиб и двое пострадали в результате ДТП, сообщает "В курсе 22".

Инцидент произошел в 05:19 утра 14 августа в селе Кош-Агач. Автомобиль Toyota Isis съехал с дороги и перевернулся.

В машине находилось три человека. Один мужчина погиб, еще одному оказали первую помощь.

"Пожарные, прибывшие на место происшествия, заметили поврежденную крышу гостевого домика. Удалось оперативно обнаружить еще одного пострадавшего в 15 метрах от места ДТП", – рассказали в паблике.

Выяснилось, что мужчину выбросило из автомобиля. Он был жив, но находился без сознания.

"Спасатели распилили обрешетку крыши, аккуратно извлекли пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

13:14:25 14-08-2023

Кипит жизнь у алтырбасов

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Гость

14:26:44 14-08-2023

Рождённый ползать, летать не может

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Гость

15:40:35 14-08-2023

Приедешь отдыхать, бац, и у тебя в кровати утром местный.

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