На Алтае пассажир машины улетел на крышу дома после ДТП

Пострадавшего доставили в Кош-Агачскую ЦРБ

14 августа 2023, 13:09, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_04

В Республике Алтай один мужчина погиб и двое пострадали в результате ДТП, сообщает "В курсе 22".

Инцидент произошел в 05:19 утра 14 августа в селе Кош-Агач. Автомобиль Toyota Isis съехал с дороги и перевернулся.

В машине находилось три человека. Один мужчина погиб, еще одному оказали первую помощь.

"Пожарные, прибывшие на место происшествия, заметили поврежденную крышу гостевого домика. Удалось оперативно обнаружить еще одного пострадавшего в 15 метрах от места ДТП", – рассказали в паблике.

Выяснилось, что мужчину выбросило из автомобиля. Он был жив, но находился без сознания.