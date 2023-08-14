На Алтае таксист насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу возле перехода
Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи
14 августа 2023, 12:42, ИА Амител
Фото: vk.com/incident22
В Алтайском крае таксист насмерть сбил мужчину на автодороге Павловск – Камень-на-Оби, сообщает "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло в воскресенье, 13 августа. 38-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2108, двигаясь со стороны села Павловск в сторону села Шелаболиха, допустил наезд на 35-летнего пешехода.
"Переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", – рассказали в краевой Госавтоинспекции.
Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
13:55:59 14-08-2023
Да хватит сбивать пешеходов, даже если в неположенном месте!!! будьте внимательны, водилы!
14:47:37 14-08-2023
если ночью, то помните пешехода не видно СОВСЕМ!!! на трассе если без светоотражателей топает. сколько раз выскакивал на таких на трассе. страшное дело
14:59:31 14-08-2023
ДУММММ!!!