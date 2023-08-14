На Алтае таксист насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу возле перехода

Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи

14 августа 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22

В Алтайском крае таксист насмерть сбил мужчину на автодороге Павловск – Камень-на-Оби, сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло в воскресенье, 13 августа. 38-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2108, двигаясь со стороны села Павловск в сторону села Шелаболиха, допустил наезд на 35-летнего пешехода.

"Переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", – рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.