На Алтае пассажирка иномарки получила перелом позвоночника в ДТП с пьяным водителем

От госпитализации женщина отказалась

21 августа 2024, 10:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала при опрокидывании иномарки в селе Усть-Кокса Республики Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

19 августа около 21:30 29-летний житель Усть-Коксинского района за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и съехал в кювет.

Его 29-летняя пассажирка в тот момент была на переднем сидении, пристегнутая ремнем безопасности. От удара она получила компрессионный перелом позвоночника, но от госпитализации отказалась.

Полицейские выяснили, что у водителя нет прав и в момент ДТП он был пьян. Нарушителя привлекли к административной ответственности.