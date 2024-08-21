На Алтае пассажирка иномарки получила перелом позвоночника в ДТП с пьяным водителем
От госпитализации женщина отказалась
21 августа 2024, 10:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Женщина пострадала при опрокидывании иномарки в селе Усть-Кокса Республики Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
19 августа около 21:30 29-летний житель Усть-Коксинского района за рулем Toyota Corolla не справился с управлением и съехал в кювет.
Его 29-летняя пассажирка в тот момент была на переднем сидении, пристегнутая ремнем безопасности. От удара она получила компрессионный перелом позвоночника, но от госпитализации отказалась.
Полицейские выяснили, что у водителя нет прав и в момент ДТП он был пьян. Нарушителя привлекли к административной ответственности.
10:42:42 21-08-2024
пристегнутая ремнем безопасности --- Вот тебе и ремни безопасности.
11:43:40 21-08-2024
получила перелом позвоночника, но отказалась от госпитализации? однако...